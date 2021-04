Während sich die Print-Auflage der "Welt" seit langem im freien Fall befindet und im 4. Quartal bei gerade mal noch knapp über 70.000 Exemplaren lag, von denen weniger als 42.000 der "harten Auflage" aus Einzelverkauf und Abo zuzurechnen sind, hat sich der Paid-Content-Bereich online richtig gut entwickelt. Im März wurde nun erstmals die Marke von 150.000 zahlenden Digital-Abonnenten von "Welt+" übersprungen, 150.201 waren es im Montasschnitt. Im Vergleich zum Vormonat kamen damit nochmal etwas mehr als 4.000 Digital-Abonnenten dazu, vor einem Jahr waren es noch 116.000. In diesen Zahlen werden alle Zugriffsberechtigten auf Welt+ zusammengezählt, also auch die diversen Kombinationsmöglichkeiten mit Print, eine Aufschlüsselung gibt es seit einiger Zeit nicht mehr.

Die meisten Digital-Abos zählt aber weiterhin der andere Springer-Titel: Auch Bild+ setzte im März seinen kontinuierlichen Wachstumskurs fort, inzwischen zählt man 526.186 Digital-Abos, ein Plus von etwas mehr als 6.000 im Vergleich zum Februar. Weiterhin melden längst nicht alle die Digital-Abo-Zahlen der IVW, der Kreis der Medien hat sich in den letzten Monaten aber deutlich erweitert. Ein deutliches Wachstum verzeichnet demnach die "Süddeutsche" für ihr Angebot "SZ Plus" auf nun knapp 86.000 Abos. Erstmals hatte die "SZ" im April vergangenen Jahres Zahlen an die IVW gemeldet, damals waren es etwa 35.500 "SZ Plus"-Abos.

Auch bei "F+" der "Frankfurter Allgemeinen" gab's im März mit 66.115 Abos einen neuen Bestwert, auch wenn dort der Aufwärtstrend nicht ganz so steil und kontinuierlich ist wie etwa bei der "SZ". Unter den Lokalmedien gab die "Rheinische Post" 22.961 Nutzer für "RP+" an, ein ganz kleiner Zuwachs im Vergleich zum Februar, 21.531 zahlten für "KN mobil" der "Kieler Nachrichten", die "Augsburger Allgemeine" zählte 19.342 "digitale Nutzungsrechte pro Tag" für "AZ Plus+". Im fünfstelligen Bereich lag außerdem noch "PNP Plus" der "Passauer Neuen Presse".