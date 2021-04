Nachdem RTL mit seinen Serien in den vergangenen Wochen am Donnerstagabend teils tief einstellige Marktanteile verzeichnete, sah es in dieser Woche ein ganzes Stück besser aus. Möglich machte das die zweistündige Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei", die den Ausgangspunkt eines ganzen Themenabends bildete. Mit 1,08 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 12,7 Prozent Marktanteil kam der Kölner Sender zwar nicht an ProSieben heran, schlug sich aber durchaus gut.

Insgesamt kam Henning Baums Polizei-Einsatz auf immerhin 1,95 Millionen Zuschauer, die 6,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Das anschließende "Extra Spezial: Wie gefährlich leben wir wirklich?" hielt noch 1,21 Millionen Zuschauer vor der dem Fernseher und sorgte für 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe das "Nachtjournal" 12,4 Prozent. Einstellig wurde es erst deutlich nach Mitternacht, als "Täglich frisch geröstet" übernahm. Mehr als 8,7 Prozent waren für die Show jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt fiel die Reichweite mit 230.000 Zuschauern sogar so niedrig aus wie noch nie.

Kein Vorbeikommen gab's derweil wie erwähnt an ProSieben, wo "Germany's next Topmodel" die gute Form der vergangenen Wochen unterstich und auf 2,35 Millionen Zuschauer sowie starke 19,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Nebenan bei Sat.1 lief es dagegen nur bedingt gut: Zwar startete "Navy CIS" mit immerhin 1,79 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,2 Prozent beim jungen Publikum ganz ordentlich in den Abend, doch danach ging es Schritt für Schritt nach unten: "Navy CIS: L.A." musste sich mit 6,3 Prozent begnügen, "FBI: Special Crime Unit" schaffte danach sogar nur 4,4 Prozent.

Vor diesem Hintergrund wollte dann auch dem Serien-Ableger "FBI: Most Wanted" kein guter Start gelingen. Auf gerade mal 5,0 Prozent belief sich der Marktanteil der ersten Folge um 23:10 Uhr, insgesamt waren 880.000 Zuschauer dabei. Konkurrent Vox schlug sich alles in allem ein bisschen besser und erreichte mit dem Spielfilm "Passengers" zunächst 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bevor "James Bond 007: Der Mann mit dem goldenen Colt" später auf 6,7 Prozent kam.