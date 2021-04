Exakt drei Stunden und 52 Minuten lang debattierte Michel Friedman am späten Samstagabend beim Fernsehsender Welt. Es war die Premiere seiner neuen Talksendung "Open End", ein Format, das erst dann zu Ende ist, wenn alle wirklich alles gesagt haben. Thea Dorn (Schriftstellerin und Moderatorin), Michel Abdollahi (Journalist, Moderator, Künstler) und Heinz Bude (Soziologe) hatten somit also gemeinsam mit dem Moderator ausgiebig Zeit, das Thema "Wut" in all seinen Facetten zu beleuchten. Zu Ende war die Sendung aus dem Studio 2 im Axel-Springer-Neubau somit erst um wenige Minuten vor drei Uhr.

Im Schnitt waren rund 60.000 Menschen dabei, Welt generierte damit 0,6 Prozent Marktanteil bei allen und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil eine Durchschnittsreichweite bei einem Vier-Stunden-Format, das noch dazu erst gegen drei Uhr nachts endet, immer Deutungsspielraum zulässt, ist es interessant, zu wissen, wie viele Menschen zumindest mal in das Debüt reingeschaut haben. Nach Senderangaben waren dies 570.000.

Luft nach oben hatte derweil ein anderer Neustart. Der rbb startete am Samstag um 22 Uhr die Serie "MaPa", die er gemeinsam mit Joyn beauftragt hatte. Ob es davon eine zweite Staffel geben wird, dürfte maßgeblich vom Erfolg beim rbb abhängen und damit sind zum einen Teil lineare Reichweiten gemeint, zum anderen aber auch Abrufe in der Mediathek. Linear verlief der Start ziemlich schleppend. Die erste Episode erreichte 0,14 Millionen Zuschauer, die beiden weiteren danach dann 0,09 und 0,10 Millionen. Die Quoten im Gesamtmarkt pendelten bei schwachen 0,4 und 0,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es noch schlechter aus, hier erreichte die Serie zwischen 0,2 und 0,3 Prozent Marktanteil bei jeweils rund 20.000 Zuschauern.

Bei sixx debütierte derweil am Vorabend "Organize 'n Style - Isabella räumt auf!" - jeweils rund 130.000 Menschen sahen die beiden Episoden ab 18.15 Uhr. Für den Frauensender sprangen in der klassischen Zielgruppe passable 1,7 sowie 1,1 Prozent für den Doppelpack heraus.