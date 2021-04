Einen starken Abend erlebte am Sonntag das Zweite Deutsche Fernsehen. Ab 20:15 Uhr lief dort der inzwischen dritte "Erzgebirgskrimi". Im Schnitt schalteten diesmal 7,97 Millionen Menschen ab drei Jahren ein – Bestwert für die noch junge Samstagsreihe. Die ersten beiden Auftritte der Ermittler hatten rund 6,2 Millionen Menschen im Herbst 2019 sowie rund 7,1 Millionen Menschen im Frühjahr 2020 verfolgt. Nun also kratzte der Krimi an der Acht-Millionen-Marke und sicherte sich dabei tolle 24,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Auch bei den Jungen war der Fall gefragt; die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 9,7 Prozent und lag somit auf ähnlichem Level wie vor einem Jahr.

Für starke Quoten im Abendprogramm sorgten noch zwei Spartensender: SuperRTL räumte mit dem ab 20:15 Uhr gezeigten "Räuber Hotzenplotz" 2,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen ab, insgesamt schauten rund 390.000 Menschen zu. Danach kam "Mr. Bean" sogar auf 2,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Ein Blockbuster bescherte derweil dem Disney Channel wunderbare Werte: "Oben" kam zur besten Sendezeit auf rund 600.000 Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe verbuchte der Sender tolle 4,2 Prozent Marktanteil. Nicht mithalten konnte dann ab kurz nach 22 Uhr die Show "Disney Magic Moments". Die Marktanteile brachen auf 1,3 Prozent ein. Die "Golden Girls" mussten sich ab 23:40 Uhr dann sogar mit nur noch 0,4 Prozent zufrieden geben.