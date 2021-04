Die Quotenentwicklung der ersten Woche dürfte Vox nicht gerade zufrieden gestimmt haben: Von den zwischenzeitlichen 4,9 Prozent ging der Marktanteil des neuen Nachmittags-Formats "Allererste Sahne - Wer backt am besten?" bis zum Freitag auf miese 3,1 Prozent in der Zielgruppe zurück. So gesehen kann man zum Start in die zweite Woche zumindest ein wenig aufatmen: Auf dem 16-Uhr-Sendeplatz verzeichnete die Show am Montag immerhin 5,5 Prozent Marktanteil und damit den bislang besten Wert. 340.000 Zuschauer waren insgesamt dabei.

Damit lag Vox bei den 14- bis 49-Jährigen gar nicht allzu weit hinter RTL, wo "Die Superhändler" zur selben Zeit nicht über 6,3 Prozent Marktanteil hinauskamen - und damit tief im roten Bereich lagen. Die eine Stunde zuvor gezeigte Folge enttäuschte sogar mit nur 4,8 Prozent komplett, nachdem schon "110 - Echte Fälle der Polizei" nicht über 500.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent in der Zielgruppe hinausgekommen war. Dabei hatte "Punkt 12" zuvor noch für 14,4 Prozent gesorgt.

Doch auch Sat.1 kämpft derzeit immer häufiger am Nachmittag mit Problemen. So erreichte "Auf Streife" um 14:00 Uhr zwar insgesamt fast eine Million Zuschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 9,9 Prozent, doch in der Zielgruppe reichte es zu diesem Zeitpunkt für lediglich 5,5 Prozent. Immerhin: Die "Klinik am Südring" sorgte später für gute 9,5 Prozent beim jungen Publikum. Am Vorabend wurden die Sat.1-Sorgen jedoch schnell wieder größer - hier blieben zwei "Buchstaben-Battle"-Folgen bei Werten von 4,5 und 4,4 Prozent hängen.

Sat.1 reihte sich ab 18:00 Uhr somit noch hinter RTLzwei ein, wo die beiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" auf Marktanteile von 5,7 und 6,2 Prozent in der Zielgruppe kamen. Keine Chance hatte der Sender dagegen in der Primetime, wo die kurzfristig ins Programm genommenen "Bauretter" bei 520.000 Zuschauern sowie dürftigen 2,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten kamen.