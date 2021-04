Nach einem bemerkenswert offen ausgetragenen Machtkampf stellte sich der frisch gekürte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Dienstag in gleich drei Sendern einem Interview. Das ZDF legte am Vorabend mit "Was nun, Herr Laschet" vor und erreichte 3,48 Millionen Zuschauer, nachdem die "heute"-Nachrichten zuvor noch 4,36 Millionen Zuschauer verfolgt hatten. Das Interview kam damit auf Marktanteile von 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Noch ein paar mehr Zuschauer erreichte um 20:15 Uhr dann Das Erste mit "Farbe bekennen". Was Armin Laschet zu sagen hatte, wollten dort im Schnitt vier Millionen Zuschauer hören, der Marktanteil belief sich auf 12,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,3 Prozent erzielt. RTL zeigte zur gleichen Zeit ein "RTL aktuell Spezial", in dem man neben Laschet auch Scholz und Baerbock zu Wort kommen ließ - dafür aber entsprechend wenig Zeit für die einzelnen hatte. Mit 9,1 Prozent Marktanteil lag RTL auch bei den jüngeren Zuschauern hinter "Farbe bekennen" im Ersten, insgesamt hatten 1,75 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Richtig hilfreich war das Laschet-Interview aus Quotensicht aber nicht, die dadurch um 15 Minuten verzögert startende Serie "Um Himmels Willen" tat sich jedenfalls schwerer als zuletzt. 4,54 Millionen Zuschauer schalteten diesmal die ARD-Nonnen ein, fast 800.000 weniger als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil belief sich diesmal auf 14,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 5,2 Prozent Marktanteil erzielt. "In aller Freundschaft" zählte danach 4,78 Millionen Zuschauer, was 15,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Hier lag die Reichweite in etwa auf Vorwochen-Niveau.

Das ZDF zeigte um 20:30 Uhr im Rahmen von "ZDFzeit" die Doku "Die Queen und die Macht der Bilder" und erreichte damit 3,51 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 6,1 Prozent. Das verkürzte "Frontal 21" kam auf 2,57 Millionen Zuschauer, ehe die Reichweite zum "heute-journal" wieder auf 3,63 Millionen Zuschauer anstieg.