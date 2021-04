Das neue RTL-Format "Alt & Abgefahren" hat nach dem soliden Start an Zugkraft verloren. Die zweite Ausgabe, die der Kölner Sender am Sonntag um 19:05 Uhr ausstrahlte, erreichte nur noch 2,21 Millionen Zuschauer und damit über 300.000 weniger als der Auftakt. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 9,4 Prozent. Zum Vergleich: "RTL aktuell" hatte es zuvor noch auf 15,3 Prozent sowie insgesamt 3,69 Millionen Zuschauer gebracht.

Verbessern konnten sich dagegen "Die Tutorial-Champions" in Sat.1. Zwar blieb die Gesamt-Reichweite mit 810.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche nahezu stabil, doch in der Zielgruppe zog der Marktanteil des Vorabend-Formats kräftig an - von 4,7 auf 6,5 Prozent. Ein echter Erfolg ist die Sendung damit zwar noch nicht, doch der Trend zeigt zumindest in eine gute Richtung. "Das große Promibacken" kam nachmittags dagegen als Wiederholung nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Luft nach oben besteht derweil auch für das neue "Galileo Plus", das seit dem Start im Februar noch kein einziges Mal einen zweistelligen Marktanteil schaffte. Mit 8,4 Prozent Marktanteil lief es am Sonntag aber immerhin so gut wie seit mehreren Wochen nicht mehr - und besser als für "taff weekend" lief's allemal. Das Boulevardmagazin hatte ProSieben um 17 Uhr gerade mal 3,7 Prozent Marktanteil beschert. Auch "Newstime", das seit dem Wochenende ebenso wie die Nachrichten von Sat.1 und Kabel Eins eine neue Studio-Optik hat, blieb mit 5,5 Prozent blass.

Durchweg zufrieden kann man bei Vox mit dem Vorabendprogramm sein: So erreichte "Einmal Camping, immer Camping" im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil, ehe der Dauerbrenner "Ab ins Beet" auf 8,6 Prozent kam und insgesamt 1,72 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Und auch das ZDF bewies Stärke: Während "Terra X" bei den 14- bis 49-Jährigen ordentliche 7,9 Prozent Marktanteil erzielte, waren insgesamt sogar 4,61 Millionen Zuschauer dabei - das waren mehr als beim anschließenden Primetime-Spielfilm.