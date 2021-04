am 27.04.2021 - 08:43 Uhr

Nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren hat sich Sat.1 kurzerhand dazu entschlossen, die laufende Staffel von "Promis unter Palmen", in der der frühere "Lindenstraße"-Star zum Cast gehörte, zu beenden. Dass das aus Quotensicht eine schmerzhafte Entscheidung sein würde, dürfte den Verantwortlichen des Senders klar gewesen - und tatsächlich erreichte Sat.1 am Montagabend mit dem fiktionalen Ersatzprogramm deutlich weniger Zuschauer als zuletzt.

Während "Promis unter Palmen" zuletzt mehr als zwei Millionen Menschen unterhielt und den Marktanteil in der Zielgruppe auf bis zu 15,5 Prozent trieb, kam der Spielfilm "Vier gegen die Bank" nun nicht über 1,25 Millionen Zuschauer hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich Sat.1 mit 7,0 Prozent Marktanteil begnügen. Hart erwischte es die "Akte", die gegen 22 Uhr auf 4,7 Prozent absackte und nur noch 730.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt.

Doch die Primetime war am Montag keineswegs die einzige Problemzone von Sat.1 - schon ab den Mittagsstunden kämpfte der Sender mit großen Problemen. So brachte es der Dauerbrenner "Auf Streife" um 14 Uhr zwar auf insgesamt 1,01 Millionen Zuschauer sowie 10,8 Prozent Marktanteil, ging in der Zielgruppe jedoch mit gerade mal 6,5 Prozent baden. "Auf Streife - Die Spezialisten" sackte danach sogar auf 4,7 Prozent ab.

Viel besser wurde es danach nicht: Die "Klinik am Südring" lag mit 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso unter dem Senderschnitt wie "Die Ruhrpottwache", "K11" und "Buchstaben-Battle", wo es jeweils nicht mal für fünf Prozent reichte. Erst die "Sat.1 Nachrichten" sorgten für einen Aufschwung und zählten immerhin 1,20 Millionen Zuschauer sowie einen ordentlichen Marktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe.