In der vergangenen Woche hat sich die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf neue Staffel-Bestwerte gesteigert (DWDL.de berichtete). Davor drückten unter anderem "Promis unter Palmen" und "Chernobyl" auf die Quoten. An diesem Montag haben die Löwen das tolle Niveau der letzten Woche bestätigt: 1,20 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil. Kein anderes Format hatte nach 20:15 Uhr noch mehr Zuschauer.

Auch insgesamt sah es mit 2,42 Millionen Zuschauern richtig gut aus. Diese Zuschauer sahen übrigens, wie DJane Giulia Siegel einen Auftritt vor den Löwen hatte und tatsächlich mit einem Deal nach Hause ging. Im Anschluss an die Gründershow erreichte auch "Goodbye Deutschland" noch sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. In Summe kam Vox so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent - nur RTL war mit 11,2 Prozent noch etwas erfolgreicher.

Der große Vox-Bruder hatte in der Primetime zwar das Nachsehen, "Wer wird Millionär?" erzielte dennoch 12,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt spielte Günther Jauch aber in einer anderen Liga, 3,74 Millionen Menschen sahen sich die Quizshow an. Während "Extra" im Anschluss auf 11,5 Prozent zurückfiel, lief es für "Spiegel TV" am späten Abend mit 14,4 Prozent ziemlich gut.

Einen schlechten Tag erwischte RTLzwei: Mit einer alten Ausgabe der "Bauretter" erreichte man nur 590.000 Menschen, das führte zu schlechten 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zwei Wiederholungen von "Extrem sauber" erreichten danach sogar nur 2,4 und 2,3 Prozent. Immerhin lagen die beiden Vorabend-Soaps bei jeweils 5,6 Prozent. Aber auch das konnte nicht verhindern, dass der Tagesmarktanteil mit 3,8 Prozent im tiefroten Bereich lag.