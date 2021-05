Um die Zuschauer während Corona auf dem Laufenden zu halten, hat das Erste in den zurückliegenden Monaten nach der "Tagesschau" oft ein "ARD Extra" gezeigt, das auch oft sehr gute Quoten einfahren konnte. Inzwischen hat man die Anzahl der Sonderausgaben deutlich heruntergefahren, am Montag war das erste "ARD Extra" im Mai zu sehen. Und obwohl 3,76 Millionen Zuschauer für gute 12,4 Prozent Marktanteil sorgten, war es die schwächste Sondersendung seit Mitte Februar und die zweitschwächste im laufenden Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das "ARD Extra" auf 11,6 Prozent.

Auch im Vergleich zur "Tagesschau" musste das "ARD Extra" deutlich abgeben. Die Nachrichtensendung erreichte um 20 Uhr nämlich 5,74 Millionen Zuschauer und damit so viele wie kein anderes Format am Montag. Mit 19,5 bei allen und 19,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum war die "Tagesschau" sowohl bei Jung als auch bei Alt ein schöner Erfolg. Hinzu kommen außerdem ja noch die Menschen, die die Sendung in den Dritten Programmen gesehen haben.

Später tat sich Das Erste aber schwer. Mit der Doku "Sambia - Königreich der Leopardin" erreichte man nur 2,61 Millionen Zuschauer und 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Hart aber fair" steigerte sich danach immerhin auf 9,5 Prozent, 2,67 Millionen Menschen sahen sich die Diskussionssendung mit Frank Plasberg an.

Die meisten Zuschauer nach 20:15 Uhr erreichte am Montag das ZDF. Mit dem Drama "An seiner Seite" unterhielt man 5,18 Millionen Menschen, das entsprach 16,9 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" kam danach auf 4,17 Millionen und 15,0 Prozent. Und auch das ZDF hatte am Montag eine Sondersendung im Programm, allerdings nicht zu Corona. Am Vorabend fragte man "Was nun, Frau Baerbock?". Das Interview mit der Kanzlerkandidatin der Grünen sahen 3,27 Millionen Menschen, die "heute"-Nachrichten erreichten zuvor noch 4,12 Millionen Menschen. Mit 13,5 Prozent (Interview) und 18,7 Prozent Marktanteil (Nachrichten) war beides für die Mainzer ein Quoten-Erfolg. "WISO" tat sich mit 2,63 Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent schwerer.