Bisher war der Quotenverlauf der neuen Sat.1-Kuppelshow "5 Senses for Love" eine Geschichte voller Hoffnung. Zwar verlief der Start Mitte April am Mittwochabend zur besten Sendezeit mit gerade einmal etwas mehr als sechs Prozent nicht unbedingt rosig, danach aber steigerte das Format die Zahlen Woche für Woche. Vergangene Woche sicherte sich "5 Senses for Love" dann sogar knapp neun Prozent in der Zielgruppe, insgesamt war die Reichweite auf 1,07 Millionen Zuschauer angewachsen.

An diesem Mittwoch nun erfolgte ein Rückschlag. Nur noch 0,83 Millionen Menschen ab drei Jahren interessierten sich für das Programm. In der klassischen Zielgruppe wurde der zweitniedrigste Marktanteil bisher gemessen: 6,9 Prozent. Das anschließend gezeigte Tauschexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" tat sich obendrein mit gerade einmal 4,9 Prozent in der Zielgruppe sehr schwer.

Probleme hatte Sat.1 zudem auch am Vorabend. Das am Montag startete Quiz "Rolling" mit Ross Antony holte am dritten Ausstrahlungstag nur noch 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Ergebnis und auch 0,72 Millionen Zuschauer im Gesamtmarkt sind vorläufig der schwächste Wert bisher. Das ab kurz vor 19 Uhr gezeigte "Buchstaben Battle" sorgte danach noch für 4,8 Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite stieg leicht – auf 0,77 Millionen.

Einen guten Abend erwischte unterdessen Kabel Eins. Dort punktete zunächst der Streifen "Ice Age", der sich 1,26 Millionen Zuschauer sicherte, ab 21:55 Uhr holte "Asterix bei den Olympischen Spielen" 1,14 Millionen Menschen vor die Bildschirme. In der Zielgruppe punkteten beide Filme mit 6,5 und 8,1 Prozent Marktanteil. Im Schnitt kam Kabel Eins am Mittwoch bei den jungen Leuten auf 5,6 Prozent Marktanteil, Sat.1 holte 6,7 Prozent.