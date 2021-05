Eigentlich befindet sich "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr auf Rekordjagd: Die Quoten der ProSieben-Show liegen so hoch wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr und zuletzt gelang Heidi Klum und ihren Nachwuchs-Models sogar drei Mal in Folge der Sprung über die Marke von 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zwei Wochen vor dem Finale musste "GNTM" jetzt allerdings einen Dämpfer hinlegen - allerdings bekam es die Show auch mit ungewöhnlich harter Konkurrenz zu tun.

Gegen das Finale im DFB-Pokal gingen die Zuschauerzahlen an Christi Himmelfahrt jedenfalls kräftig zurück: Durchschnittlich 1,82 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei und damit fast 800.000 weniger als noch vor einer Woche. Das reichte beim Gesamtpublikum für lediglich 5,7 Prozent Marktanteil. Besser sah es in der Zielgruppe aus, wo 1,14 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen Marktanteil von 12,7 Prozent sorgten. Das Minus gegenüber der Vorwoche betrug jedoch fast neun Prozentpunkte - einen schlechteren Wert gab es für "Germany's next Topmodel" zuletzt vor sechs Jahren.

Dennoch war ProSieben am Donnerstagabend beim jungen Publikum der mit Abstand stärkste Fußball-Verfolger in der Zielgruppe. Alle anderen Konkurrenten blieben einstellig, so auch RTL, das mit dem Spielfilm "The Great Wall" zwar immerhin 2,25 Millionen Zuschauer erreichte, in der Zielgruppe aber trotzdem nur 8,4 Prozent Marktanteil schaffte. Vox kam mit der Komödie "Bad Moms" auf 5,9 Prozent, während Kabel Eins mit "Hot Shots - Die Mutter aller Filme" nur 4,5 Prozent erzielte.

Einen schwachen Abend erlebte unterdessen RTLzwei, das mit "Reeperbahn privat" nicht über 710.000 Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam und mit einer weiteren Folge am späten Abend sogar gerade mal 2,7 Prozent schaffte. Und auch Sat.1 konnte nichts reißen: Dort startete "Navy CIS" mit 1,54 Millionen Zuschauern sowie 5,2 Prozent Marktanteil in die Primetime, ehe "Navy CIS: L.A." und "FBI" sogar nur noch Werte von 3,8 und 3,2 Prozent erzielten. Weil's schon tagsüber meist mau lief, lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 am Ende übrigens bei gerade mal 5,0 Prozent.