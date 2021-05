Das Feiertags-Programm stand bei ProSieben Maxx ganz im Zeichen der Dokusoap "Storage Wars" - und das erwies sich mit Blick auf die Quoten als weise Entscheidung. Auf starke 2,2 Prozent belief sich der Tagesmarktanteil des Spartensenders in der Zielgruppe, der damit der Größte unter den Kleinen war. "Storage Wars" errreichte gleich mehrere Peaks: So schnellte der Marktanteil des Formats zur Mittagszeit zeitweise auf bis zu 5,3 Prozent nach oben, nach 13 Uhr waren im Schnitt bereits 250.000 Zuschauer dabei.

Danach ging das Interesse zwar wieder etwas zurück, doch gegen 19 Uhr waren noch einmal 270.000. Zuschauer dabei. Mehrfach gelang es "Storage Wars" zuvor noch, Marktanteile von mehr als vier Prozent einzufahren. In der Primetime tat sich ProSieben Maxx mit dem Format "Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse" dagegen deutlich schwerer - was wohl auch an der ungleich stärkeren Konkurrenz gelegen haben dürfte. Von den 150.000 Zuschauern, die zunächst einschalteten, blieben ab 20:40 Uhr nur noch 80.000 dabei. In der Zielgruppe sackte der Marktanteil zeitweise auf 0,5 Prozent ab.

Alles in allem kann man in Unterföhring aber natürlich zufrieden sein - und das gilt auch für den Frauensender Sixx, der es am Donnerstag auf durchschnittlich 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen brachte. Hier war es die Dokusoap "Die Super-Makler - Top oder Flop?", die tagsüber zeitweilig für mehr als vier Prozent Marktanteil sorgte. Zwischen ProSieben Maxx und Sixx platzierte sich übrigens ZDFneo, das beim jungen Publikum auf 2,0 Prozent Marktanteil kam. Größter Hit war der Film-Klassiker "Das fliegende Klassenzimmer" mit 3,1 Prozent zur Mittagszeit. Erfolgreich war auch "Robin Hood", der um 20:15 Uhr von 730.000 Zuschauern in die Wohnzimmer gelassen wurde.

ZDFinfo schaffte derweil noch einen Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch der Kultursender 3sat war mit 1,3 Prozent an Christi Himmelfahrt ungewöhnlich stark. Beim Gesamtpublikum fuhr 3sat sogar beachtliche 2,5 Prozent ein. Gefragt waren hier einerseits Dokumentationen, andererseits Krimis: So lockten "Die Toten vom Schwarzwald" um 20:15 Uhr im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauer zu 3sat, ehe der "Spreewaldkrimi" noch 710.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt.