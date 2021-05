"Let's Dance" bleibt für RTL weiterhin eine sichere Bank - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Mit 1,51 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sicherte sich die Tanzshow am Freitagabend den Tagessieg in der Zielgruppe und verbuchte wie schon vor einer Woche mehr als 20 Prozent Marktanteil. Genau genommen wurden starke 21,0 Prozent erzielt. Insgesamt erreichte "Let's Dance" diesmal 4,29 Millionen Zuschauer sowie einen ebenfalls sehr guten Marktanteil von 15,9 Prozent.

Dazu kommt, dass auch das Zusammenspiel mit "Exclusiv - Spezial" funktionierte: Das Magazin knüpfte thematisch an die Show an und hielt noch 2,44 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 16,5 Prozent. Unterm Strich war RTL dank der starken Primetime am Freitag klarer Marktführer in der Zielgruppe: Mit einem Tagesmarktanteil von 14,3 Prozent hatte der Sender über sechs Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten ProSieben.

Beim Gesamtpublikum setzte sich dagegen das ZDF an die Spitze. Auch die Mainzer durften sich dabei über eine erfolgreiche Primetime freuen: So fuhr "Der Alte" mit 5,93 Millionen Zuschauern und 19,5 Prozent Marktanteil den Tagessieg ein, ehe "Letzte Spur Berlin" noch 4,73 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Ebenfalls gefragt war die "heute-show" mit 4,48 Millionen. Aber auch die ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" erwies sich mit 4,65 Millionen Zuschauern als schöner Erfolg. Hier kamen gegenüber der Vorwoche über 200.000 Zuschauer dazu.

In der Zielgruppe blieben die Konkurrenten von "Let's Dance" in der Primetime derweil - mit Ausnahme der "heute-show" - durchweg einstellig. Bei ProSieben gelang "Batman Begins" erst nach 23 Uhr ein guter Marktanteil von 10,5 Prozent, nachdem "Batman v Superman: Dawn of Justice" zunächst nicht über 7,7 Prozent hinausgekommen war. Umgekehrtes Bild bei RTLzwei: Dort war "72 Stunden - The Next Three Days" zunächst mit 5,6 Prozent recht beliebt, später lag "The Shanghai Job" mit nur 3,4 Prozent jedoch klar im roten Bereich.