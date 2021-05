Seit Beginn der Woche setzt Sat.1 auf dem 18-Uhr-Sendeplatz auf Ross Antony. Doch nach recht ordentlichem Start mit Marktanteilen von mehr als sechs Prozent an den ersten beiden Tagen, ging es für "Rolling - Das Quiz mit der Münze" nach unten. Nachdem am Mittwoch schon nur 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren, lief es einen Tag später mit 4,5 Prozent sogar noch ein wenig schlechter. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 690.000 Zuschauern auf ein neues Tief. Das waren 200.000 Zuschauer weniger als bei der Premiere am Montag.

Im Anschluss kam auch das "Buchstaben-Battle" nicht über 690.000 Zuschauer hinaus. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf äußerst magere 3,7 Prozent zurück. Deutlich mehr Quiz-Erfolg hatte dagegen das Show-Doppel im Ersten, allen voran "Wer weiß denn sowas?", das mit 3,12 Millionen Zuschauern auf 17,6 Prozent Marktanteil kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen starke 11,2 Prozent schaffte. Beim anschließenden "Quizduell" blieben noch 2,43 Millionen Zuschauer dran.

Ebenfalls stark lief es am Vorabend für RTL, wo "Exclusiv" zunächst 16,9 Prozent Marktanteil erzielte und sich "RTL aktuell" auf 20,8 Prozent sowie insgesamt 3,19 Millionen Zuschauer steigerte. Auf die anschließenden Soaps konnten sich die Kölner ebenfalls verlassen. Und auch Vox kann sich über einen erfolgreichen Vorabend freuen: Nachdem "Zwischen Tüll und Tränen" schon mit 9,0 Prozent Marktanteil überzeugte, erzielten "First Dates" und "Das perfekte Dinner" noch 8,4 Prozent und 8,9 Prozent. Insgesamt lockte das "Dinner" durchschnittlich 1,30 Millionen Zuschauer zu Vox.

Sat.1 war derweil um 20:15 Uhr recht ordentlich unterwegs. Zwar lachten insgesamt nur 1,44 Millionen Zuschauer über "111 knattergeile Kollegen", doch in der Zielgruppe lag die Show mit 8,2 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt. "Genial daneben" kam danach wie schon vor einer Woche auf 1,02 Millionen Zuschauer, steigerte sich aber in der Zielgruppe um über einen Prozentpunkt auf 6,3 Prozent Marktanteil - ein echter Erfolg ist die Comedyshow damit aber auch weiterhin nicht.