am 16.05.2021 - 09:10 Uhr

Die meistgesehen Sendung des Samstags war mit weitem Vorsprung die "Tagesschau", die allein im Ersten 8,23 Millionen Zuschauer erreichte und stolze Marktanteile von 28,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 27,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch auch wenn man in die eigentliche Primetime schaut, war es ein Abend öffentlich-rechtlicher Dominanz. So kam der Krimi "Harter Brocken: Der Waffendeal" im Ersten um 20:15 Uhr auf 7,27 Millionen Zuschauer, was 23,4 Prozent Marktanteil entsprach, im ZDF erreichte die von Johannes B. Kerner moderierte Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag des Klassikers "Dalli Dalli" im Schnitt 5,95 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: Die meistgesehene Primetime-Sendung bei den Privaten war "5 gegen Jauch" mit gerade mal 2,26 Millionen Zuschauern.

Doch auch in der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen reihten sich die Privaten am Samstagabend hinter ARD und ZDF ein. Hier hatte "50 Jahre 'Dalli Dalli'" die Nase vorn: 1,02 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten in dieser Altersgruppe für 13,8 Prozent Marktanteil - für ZDF-Verhältnisse ein hervorragender Wert. "Harter Brocken: Der Waffendeal" lag mit 0,95 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern bei 12,8 Prozent Marktanteil. Auch hier hieß der stärkste Verfolger "5 gegen Jauch", das bei RTL 0,79 Millionen Zuschauer aus der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte. Mit 11,6 Prozent Marktanteil musste sich die RTL-Show ebenso dem ZDF-Klassiker geschlagen geben wie der "Free ESC", der bei ProSieben 11,8 Prozent Marktanteil erzielte (bei minimal geringerer Zielgruppen-Reichweite, aber etwas längerer Sendezeit als RTL).

Recht zufrieden sein mit dem Samstagabend kann man unterdessen bei Sat.1, wo zum Start in den Abend der Film "Big Game - Die Jagd beginnt" zwar noch bei mäßigen 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag, sich "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" im Anschluss aber noch auf 10,3 Prozent Marktanteil steigern konnte. RTLzwei schlug sich mit der Sozialdoku "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" wacker und erreichte um 20:15 Uhr 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - genauso viel wie Vox mit dem Film "Transporter - The Mission". Kabel Eins kam mit seinen US-Serien "MacGyver" und "Lethal Weapon" nicht über Marktanteile zwischen 2,6 und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.