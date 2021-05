Ab der künftigen Saison wird es generell nur noch am letzten Spieltag die Besonderheit geben, dass alle Bundesliga-Partien gleichzeitig am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen werden - da diesmal wegen der Corona-bedingten Termin-Probleme das DFB-Pokal-Finale vorgezogen schon am vergangenen Donnerstag ausgetragen wurde, waren es auch diesmal schon nur sieben gleichzeitig stattfindende Spiele, weil der BVB und RB Leipzig etwas mehr Regenerationszeit bis Sonntag erhielten.

Dass es nun trotzdem sieben statt der sonst üblichen fünf gleichzeitig stattfindenden Spiele waren, die Sky in der Konferenz übertrug, ließ die Quoten erwartungsgemäß trotzdem schon steigen. So erreichte Sky am Samstag ab 15:30 Uhr mit der Bundesliga-Konferenz und den Einzelspielen zusammen 0,95 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer, was den Marktanteil auf 24,8 Prozent ansteigen ließ - ein neuer Saison-Rekord. Insgesamt hatten im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Hier war es übrigens nur der zweitbeste Wert der Saison, im November hatten schon einmal über zwei Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 13,8 Prozent.

Die "Sportschau" lag am Vorabend im Ersten mit 4,6 Millionen Zuschauern unterdessen auf dem Niveau der vergangenen Wochen und deutlich unter den Saison-Bestwerten, die bis zu knapp 5,7 Millionen Zuschauern reichten. Die Marktanteile fielen mit 21,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem hervorragend aus. Trotzdem bleibt festzuhalten: Sky erreichte mehr junge Zuschauer als die "Sportschau" im Ersten. Das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF, dem nun ja auch noch das Abendspiel fehlte, blieb mit 1,85 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Marktanteil von 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum blass. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 8,4 Prozent aber zumindest klar über dem ZDF-Senderschnitt.