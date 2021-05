Nachdem die "Ninja"-Allstars ihre Staffel beendet haben, setzt RTL am Sonntagabend erst mal wieder auf Spielfilme. Mit "Johnny English - Man lebt nur dreimal" hat der Kölner Sender jedoch überhaupt nichts reißen können: Trotz Free-TV-Premiere lockte die Komödie um 20:15 Uhr gerade mal 1,37 Millionen Zuschauer zu RTL. Entsprechend mau fiel dann auch der Gesamt-Marktanteil aus - mehr als 4,1 Prozent waren nicht zu holen. Aber auch in der Zielgruppe ging "Johnny English" mit nur 590.000 Zuschauern sowie 6,2 Prozent Marktanteil baden.

RTL landete damit am Sonntagabend meilenweit hinter Sat.1 und ProSieben, wo die beiden Spielfilme "Fack Ju Göhte 3" und "Glass" mit Marktanteilen von 12,3 und 12,4 Prozent überzeugten. Ganz zu schweigen vom "Tatort", der alleine bei den 14- bis 49-Jährigen auf 2,24 Millionen Zuschauer sowie herausragende 23,1 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt verbuchte der ARD-Krimi aus Franken im Schnitt sogar 9,48 Millionen Zuschauer und 27,6 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: "Marie fängt Feuer" brachte es als stärkster Verfolger im ZDF auf nicht einmal die Hälfte. 4,25 Millionen Zuschauer sahen den Film.

Durchwachsen schnitt eine neue Folge der Vox-Show "Grill den Henssler" ab, die mit 1,39 Millionen Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber zumidest geringfügig besser abschnitt als RTL, das im Übrigen auch am späten Abend enttäuschte. Ab 22:00 Uhr blieben für den Spielfilm "Death Wish" nur 1,15 Millionen Zuschauer dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,9 Prozent. Dazu kommt, dass der Sender auch tagsüber enttäuschte: So geriet "Alt & Abgefahren" am frühen Nachmittag mit gerade mal 3,5 Prozent Marktanteil unter die Räder.

Doch zurück zur Primetime, wo RTLzwei dank des Spielfilms "96 Hours - Taken 3" durchaus gute Quoten holte. 1,22 Millionen Zuschauer sowie 5,2 Prozent Marktanteil sind zufriedenstellende Werte für den Sender. Ganz anders die Lage dagegen bei Kabel Eins, das auf "Die Sommertrends 2021" setzte und damit zunächst nur 3,6 Prozent Marktanteil verbuchte. Immerhin steigerte sich "Abenteuer Leben" danach auf gute 5,7 Prozent. Weil jedoch schon die Daytime durchweg blass blieb, fiel der Tagesmarktanteil von Kabel Eins am Sonntag mit nur 3,2 Prozent ziemlich mau aus. Beim Gesamtpublikum landete der Sender sogar noch hinter ZDFinfo.