Mit 2,63 Millionen Zuschauern und 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hat "Murmel Mania" vor einer Woche einen ziemlich guten Start bei RTL hingelegt. Doch schon in Woche zwei befinden sich die Werte auf dem Rückzug. So gingen binnen Wochenfrist mehr als 400.000 Zuschauer verloren, sodass die Reichweite der Show am Dienstag nur noch bei 2,21 Millionen lag. In der werberelevanten Zielgruppe reichten 880.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nur knapp für den Primetime-Sieg, 11,4 Prozent Marktanteil waren in dieser Altersklasse drin.

Mehr junge Zuschauer erzielte RTL am Dienstag mit "GZSZ" und "RTL Aktuell", beide Sendungen erzielten dementsprechend auch höhere Marktanteile und waren mit 16,1 und 20,7 Prozent deutlich erfolgreicher unterwegs als die von Chris Tall moderierte Murmel-Show. Mit einer Wiederholung von "Die 25 unglaublichsten TV-Knaller" unterhielt RTL am späten Abend noch 1,49 Millionen Menschen, das entsprach 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Vox konnte um 20:15 Uhr derweil nicht von dem schwächeren Schwestersender profitieren. "Sing meinen Song" bewegte sich mit 1,44 Millionen Zuschauern in etwa auf dem Niveau der restlichen bislang gezeigten Ausgaben der Staffel. 8,5 Prozent Marktanteil wurden hier in der Zielgruppe gemessen, "Die Stefanie Heinzmann Story" war im Anschluss noch zu 7,2 Prozent gut.

Bei RTLzwei sorgte eine neue Ausgabe von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" derweil für gute 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eine Wiederholung steigerte sich danach sogar noch auf spürbar bessere 7,4 Prozent. Und auch wenn "Köln 50667" (6,5 Prozent) und "Berlin - Tag & Nacht" (7,1 Prozent) gut liefen, am Ende des Tages landete RTLzwei mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent knapp hinter Kabel Eins, das 5,4 Prozent erzielte. Vox (7,0 Prozent) musste sich am Dienstag trotz der guten Primetime-Quoten knapp Sat.1 (7,2 Prozent) geschlagen geben.