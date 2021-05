Es mag in dieser turbulenten Zeit vielleicht ein wenig untergegangen sein, aber Daniela Katzenberger ist noch da. Seit dieser Woche ist sie wieder mit ihrer Dokusoap bei RTLzwei zu sehen - und bescherte dem zuletzt etwas glücklosen Privatsender auf Anhieb gute Quoten. Durchschnittlich 1,11 Millionen Zuschauer entschieden sich am Mittwoch um 20:15 Uhr für "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" und sorgten für 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Mit der zweiten Folge zog der Marktanteil sogar auf starke 8,0 Prozent an. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 1,24 Millionen Zuschauer dabei, um den Alltag der "Katze" zu begleiten. Im Vorabendprogramm wusste unterdessen "Krass Schule" mit immerhin 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen, was einer der besten Werte der laufenden Staffel ist. Auch "Köln 50667" erzielte danach 5,7 Prozent, ehe "Berlin - Tag & Nacht" schließlich 5,5 Prozent schaffte und insgesamt 570.000 Zuschauer zu RTLzwei lockte.

Unterm Strich platzierte sich der Sender am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe knapp hinter Vox, aber vor Kabel Eins. Während Kabel Eins jedoch mit seinen Filmen punktete und erst mit "Ice Age 2" auf 1,13 Millionen Zuschauer sowie 5,3 Prozent Marktanteil kam und danach mit "Beverly Hills Cop 3" gute 6,3 Prozent erzielte, geriet Vox mit seinen "Bones"-Wiederholungen unter die Räder. Zeitweise lag der Marktanteil bei katastrophalen 2,6 Prozent, erst nach 23 Uhr waren gute 6,9 Prozent drin.

Erstaunlich schwach schnitt zudem am Nachmittag "4 Hochzeiten und eine Traumreise" ab, das gerade mal 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. Am Vorabend lief es für Vox dagegen deutlich besser: Dort erreichte "First Dates" zunächst 7,6 Prozent Marktanteil, ehe "Das perfekte Dinner" auf 8,2 Prozent kam. Mit 1,27 Millionen Zuschauern war die Koch-Doku zudem die mit Abstand meistgesehene Vox-Sendung des Tages.