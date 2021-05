Nachdem "Germany's Next Topmodel" drei Wochen in Folge mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt hatte, kam vergangene Woche ein drastischer Absturz: Der Marktanteil auf nur noch 12,7 Prozent (vorläufig gewichtet) ab, die Reichweite sank um rund eine dreiviertel Million Zuschauer. Schuld dürfte das gleichzeitig im Ersten übertragene DFB-Pokal-Finale verbunden mit dem Feiertag gewesen sein. Die gute Nachricht für ProSieben: Es handelte sich nur um einen Ausrutscher nach unten. Die schlechte: Ganz wurde das alte Niveau der Zeit davor diese Woche nicht mehr erreicht.

Mit 1,43 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,9 Prozent dominierte ProSieben aber den Donnerstagabend nun wieder, selbst "red" hatte im Anschluss mit 0,77 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent Marktanteil mehr junges Publikum als jede 20:15-Uhr-Sendung der Konkurrenz. Insgesamt verfolgten im Schnitt 2,25 Millionen Zuschauer die neueste Folge, das waren 430.000 mehr als in der Woche zuvor, trotzdem aber noch 330.000 weniger als vor zwei Wochen. "red" zählte im Anschluss noch 1,45 Millionen Zuschauer.

Dass ProSieben den Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und einem Vorsprung von über zwei Prozentpunkten vor RTL dominierte, lag aber nicht nur an der starken Primetime: Auch am Vorabend lief es diesmal gut. "Galileo" überzeugte mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "Die Simpsons" machten ihre Sache mit bis zu 11 Prozent Marktanteil gut, davor holte "taff" 13,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei den Sitcoms davor ging's zwar erst nach 15 Uhr auf zweistellige Werte nach oben, dafür überzeugte "The Big Bang Theory" mit bis zu 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL schickte am Donnerstagabend unterdessen nur alte Folgen von "Alarm für Cobra 11" ins Rennen und stand damit von vornherein auf verlorenem Posten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwankte damit nur zwischen 6,1 und 8,1 Prozent. Zum Start in den Abend sortierte man sich damit noch hinter Sat.1 ein, wo vor allem "Navy CIS" mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen konnte. Auch "Navy CIS: L.A." hielt ab 21:15 Uhr RTL noch hinter sich, kam aber schon auf schwächere 7,0 Prozent Marktanteil. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" erreichten am späteren Abend dann 6,4 und 7,1 Prozent Markanteil in der Zielgruppe.