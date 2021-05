Tapfer versucht es Sat.1 seit Monaten im Vorabendprogramm mit Quizshows, doch der Erfolg will sich einfach nicht einstellen. Daran scheint auch "Rolling - Das Quiz mit der Münze" vorerst nichts zu ändern: Nachdem die Show mit Ross Antony im Laufe der Woche immerhin bis zu 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte - man wird ja genügsam -, fiel "Rolling" am Donnerstag mit gerade mal 650.000 Zuschauern sowie 3,1 Prozent Marktanteil auf neue Tiefstwerte. Und auch am Freitag lief es für das Quiz mit nur 4,3 Prozent alles andere als berauschend.

Gleiches gilt für das "Buchstaben-Battle" mit Ruth Moschner, das inzwischen um 19 Uhr zu sehen ist, dort zum Ausklang der Woche jedoch sogar nicht über 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Mehr als 720.000 Zuschauer waren nicht drin. Die Quiz-Schiene lag damit auch beim jungen Publikum klar hinter den ARD-Shows - beim Gesamtpublikum ohnehin. Dort zählte "Wer weiß denn sowas?" zunächst 3,17 Millionen Zuschauer sowie 18,2 Prozent, ehe das "Quizduell" immerhin noch 2,57 Millionen vor dem Fernseher hielt.

Dabei hatte es für Sat.1 noch eine halbe Stunde zuvor erstaunlich gut ausgesehen: "K11 - Die neuen Fälle" überzeugte mit genau 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und schrammte damit nur hauchdünn am bisherigen Bestwert vorbei. "Auf Streife - Die Spezialisten", "Klinik am Südring" und "Die Ruhrpottwache" bewegten sich zuvor zumindest bei Werten um neun Prozent. Vor allem aber das "Frühstücksfernsehen" war einmal mehr ein Hit: Auch am Freitag reichte es wieder für 21,2 Prozent Marktanteil, sodass es für die Sendung unterm Strich die erfolgreichste Woche seit 14 Jahren war.

Aber auch "Guten Morgen Deutschland" erwischte bei RTL mit 11,1 Prozent einen recht passablen Tag. Zur Mittagszeit erreichte "Punkt 12" sogar sehr gute 16,1 Prozent - und selbst "Die Superhändler" waren mit 12,8 Prozent ungewöhnlich stark. Eine weitere Folge der Trödelshow holte anschließend zwar nur 8,8 Prozent, doch mit den "Versicherungsdetektiven" ging's ab 16:21 Uhr wieder auf 12,5 Prozent nach oben. Starke Quoten gab's zudem für RTL am Vorabend: "RTL aktuell" punktete mit 19,9 Prozent Marktanteil, ehe "AWZ" und "GZSZ" jeweils über 15 Prozent in der Zielgruppe einfuhren.