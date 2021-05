am 24.05.2021 - 09:21 Uhr

Während sich "Let's Dance" kurz vor dem Finale am Freitagabend einmal mehr als Quoten-Hit erwies, tut sich der Kinder-Ableger bei RTL deutlich schwerer. Das gilt erst recht für die zweite Folge, die am Sonntag auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr sehen war. Mit 1,81 Millionen Zuschauern ging die Reichweite im Vergleich zum Show-Auftakt in der Vorwoche um über 600.000 Zuschauer zurück.

Besonders bitter für RTL: In der Zielgruppe fiel die Show in die Einstelligkeit. Nach den elf Prozent zum Auftakt waren diesmal nur noch 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Damit reihte sich "Let's Dance Kids" jedoch in einen ohnehin schwachen Sonntag ein, an dem der Kölner Sender nur einen Tagesmarktanteil von 7,4 Przent schaffte und sich damit einen Prozentpunkt hinter Sat.1 einreihte.

Schon am Vormittag war etwa "Wendy - Der Film" nicht über ernüchternde 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinausgekommen. Aber auch "Turbo - Kleine Schnecke, große Träume", "Kung Fu Panda 2" und "Angry Birds" hielten sich nur bei Werten um sechs Prozent. Später am Nachmittag enttäuschte zudem "Baymax - Riesiges Bohuwabohu" mit nur 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Einzig "RTL aktuell" schaffte einen zweistelligen Marktanteil.

Eine unspektakuläre Rückkehr legte am Vorabend auch die Vox-Dokusoap "Biete Rostlaube, suche Traumauto" hin. Zwar schalteten immerhin 1,03 Millionen Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe kam das Format nur auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent. "Ab ins Beet" machte seine Sache danach mit 7,4 Prozent schon besser. Gemessen an den vergangenen Wochen, als sogar zeitweise fast zehn Prozent drin waren, mussten die Hobbygärtner jedoch klare Verhältnisse hinnehmen.