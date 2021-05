Während RTL am Dienstag im Vorabendprogramm mit seinen Nachrichten und Soaps erfolgreich war, macht die neue Spielshow "Murmel Mania" zunehmend Probleme. Die dritte Folge verzeichnete in dieser Woche nur noch 2,05 Millionen Zuschauer - seit dem erfolgreichen Auftakt kamen somit schon fast 600.000 Zusuchauer abhanden. Gleichzeitig ging auch der Marktanteil in der Zielgruppe weiter zurück: Von den anfangs fast 15 Prozent blieben diesmal nur noch 10,0 Prozent übrig. Später am Abend musste sich "Die 25" gar mit lediglich 9,3 Prozent begnügen.

Während sich "Murmel Mania" zumindest noch knapp in der Zweistelligkeit hielt, lag das Staffel-Finale von "Jenke. Crime." bei ProSieben dagegen leicht darunter. Auch für dieses Format setzte es somit einen neuen Tiefstwert: Waren zuletzt noch über elf Prozent drin, so erreichte "Jenke. Crime." diesmal nur 9,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit genau einer Million Zuschauern niedriger aus als bisher.

Gemessen daran schlug sich "Late Night Berlin" vergleichsweise gut: Mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent holte die Show mit der letzten Ausgabe vor der Sommerpause immerhin den besten Wert seit einem Monat. Insgesamt schaltete diesmal 560.000 Zuschauer ein - ähnlich viele waren es im Frühjahr aber auch, als "Late Night Berlin" noch am späteren Abend zu sehen war. Alles in allem machte sich der Wechsel auf den Dienstag für die Sendung jedoch bezahlt: Insbesondere der Rückenwind duch "The Masked Singer" sorgte dafür, dass 2021 bislang im Schnittt mehr als zehn Prozent in der Zielgruppe für Klaas Heufer-Umlauf drin waren.

Dass sowohl "Murmel Mania" als auch "Jenke. Crime." in dieser Woche schwächer unterwegs waren, half Vox derweil nicht. Im Gegenteil: Mit nur 1,20 Millionen Zuschauern fiel "Sing meinen Song" sogar auf ein Staffel-Tief und erreichte kaum mehr Menschen als Nitro, wo "James Bond 007 - In tödlicher Mission" auf 1,18 Millionen Zuschauer kam. In der Zielgruppe verbuchte die Vox-Show ordentliche 8,3 Prozent Marktanteil. Die anschließende "Gentleman-Story" blieb jedoch bei nur 6,0 Prozent hängen.