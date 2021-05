Von früheren Bestmarken, als RTLzwei nicht selten zweistellige Marktanteile verzeichnete, sind die Sozial-Dokus des Privatsenders mittlerweile weit entfernt. Abschreiben sollte man das Genre aber freilich noch nicht. In dieser Woche fuhr etwa "Armes Deutschland" einen neuen Jahresbestwert ein: Gute 7,3 Prozent Marktanteil waren ab 20:15 Uhr für eine neue Folge drin, insgesamt schalteten im Schnitt 1,10 Millionen Zuschauer ein.

Damit lag RTLzwei noch knapp vor Sat.1, wo ebenfalls die Doku-Farbe bedient wurde. Mit 1,09 Millionen Zuschauern sowie 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dürfte man in Unterföhring jedoch nur bedingt zufrieden sein. Immerhin scheint sich allmählich der Sendeplatz-Wechsel für die "Akte" auszuzahlen: Das Magazin steigerte sich im Anschluss auf 7,9 Prozent Marktanteil und erreichte damit zwei Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Insgesamt blieben genau eine Million Zuschauer dran.

Nach oben gingen am Dienstag zudem die Vorabend-Quoten: Nachdem "Rolling - Das Quiz mit der Münze" vor wenigen Tagen nur knapp mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte, fuhr der Neustart mit Ross Antony jetzt mit 6,7 Prozent Marktanteil den bislang besten Wert ein. Auch die Gesamt-Reichweite zog an und lag nun bei immerhin 820.000 Zuschauern. "Buchstaben-Battle" verbuchte im Anschluss noch 890.000 Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die "Sat.1 Nachrichten" auf vergleichsweise gute 7,9 Prozent kamen.

Ungewöhnlich stark war Sat.1 darüber hinaus am Nachmittag unterwegs, wo "Auf Streife" und "Auf Streife - Die Spezialisten" mit jeweils 15,0 Prozent in der Zielgruppe nicht nur neue Jahresbestwerte einfuhren, sondern dem Sender zugleich die Marktführerschaft bescherten. Auch die "Klinik am Südring" lag danach mit 12,0 Prozent sehr gut im Rennen. Insgesamt lockte die Krankenhaus-Soap im Schnitt 970.000 Zuschauer vor den Fernseher.