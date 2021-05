In einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen hat der FC Villareal am Mittwochabend das Finale der Europa League gegen Manchester United für sich entscheiden können. Und auch wenn keine deutsche Mannschaft im Endspiel stand, stieß die Live-Übertragung auf großes Interesse bei Nitro. Dabei hatte der Abend für den Männersender zunächst unspektakulär begonnen: Nur 310.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe waren anfangs für die Vorberichterstattung drin.

Mit der ersten Halbzeit schnellte die Reichweite aber schon auf 1,12 Millionen Zuschauer, ähnlich viele waren auch in der zweiten Hälfte dabei. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte Nitro schon zu diesem Zeitpunkt mit Marktanteilen von 6,1 und 7,3 Prozent unter anderem Vox hinter sich lassen, wo "Bones"-Wiederholungen zunächst mit kaum mehr als drei Prozent in den Abend starteten.

Richtig stark fielen die Quoten jedoch ab der Verlängerung aus, die bereits 11,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum verbuchte und insgesamt 1,22 Millionen Zuschauer zu Nitro lockte. Beim Elfmeterschießen waren schließlich sogar 1,41 Millionen dabei, die schon beim Gesamtpublikum stolze 10,8 Prozent Marktanteil bedeuteten. In der Zielgruppe lief es mit 13,9 Prozent sogar noch besser - zu diesem Zeitpunkt spielte der kleine Sender dadurch ganz vorne mit.

Die Bundesliga-Relegation hatte es gegen diese starke Konkurrrenz schwer: Während das Spiel zwischen Köln und Kiel live ausschließlich bei DAZN zu sehen war, verzeichnete die Zusammenfassung im ZDF ab 23:15 Uhr lediglich 1,33 Millionen Zuschauer sowie 9,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für den Sender am späten Abend in Konkurrenz zur Europa League lediglich 5,2 Prozent Marktanteil drin. Richtig gut lief es dagegen am Nachmittag erneut für die Eishockey-WM bei Sport1: Die deutsche Niederlage gegen Kasachstan trieb den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 8,2 Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 790.000 Zuschauer ein.