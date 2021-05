am 27.05.2021 - 08:56 Uhr

Nicht spektakulär, aber durchaus ordentlich ist "Die Gegenteilshow" am Mittwochabend bei Sat.1 gestartet. Durchschnittlich 1,40 Millionen Zuschauer verfolgten die neue Sendung mit Daniel Boschmann. Das reichte zwar nur für einen Marktanteil von 4,9 Prozent beim Gesamtpublikum, doch in der Zielgruppe sah es mit 8,5 Prozent durchaus gut aus - hier lag "Die Gegenteilshow" somit klar über dem derzeit mäßigen Senderschnitt.

Im Laufe des Abends zog jedoch Daniela Katzenberger an Sat.1 vorbei: Mit 6,9 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr gestartet, verbuchte die zweite Folge der RTLzwei-Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" eine Stunde später stolze 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt bewegte sich das Format mit 1,37 Millionen Zuschauern ebenfalls auf Augenhöhe mit Sat.1. Im Vergleich zur Vorwoche zogen die Quoten sogar noch an.

Aber auch bei RTL kann man zufrieden sein. Nachdem die neue Spielshow "Du musst dich entscheiden" mit Mario Barth und Jürgen Vogel wegen schlechter Quoten aus dem Programm genommen wurde, machte Sascha Grammel seine Sache deutlich besser. Die. Wiederholung seines Bühnenprogramms "Fast fertig" machte den Sender um 20:15 Uhr mit 11,8 Prozent Marktanteil zum Marktführer und erreichte im Schnitt 2,48 Millionen Zuschauer. Das waren über eine Million mehr als zuletzt für Barth und Vogel.

Der Blick hinter die Grammel-Kulissen kam danach zwar nicht über 9,4 Prozent hinaus, doch "Stern TV" steigerte sich ab 22:15 Uhr immerhin noch einmal auf 11,8 Prozent. Völliig chancenlos war dagegen ProSieben am späten Abend mit "Check Check": Die beiden neuen Folgen der Comedyserie blieben mit Marktanteilen von 4,4 und 5,2 Prozent erneut blass. Aber auch "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" sorgten zuvor mit Werten von 8,3 und 7,7 Prozent für eher mäßige Quoten bei ProSieben.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war Kabel Eins sogar deutlich erfolgreicher: Dort lockte "Sister Act 2 - In göttlicher Mission" am Mittwochabend durchschnittlich 1,33 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Auch in der Zielgruppe kann man bei Kabel Eins mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent überaus zufrieden sein.