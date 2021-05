Diverser sollte die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" werden, versprach ProSieben im Vorfeld. Dass mit der 23-jährigen Alex aus Köln erstmals ein Transgender-Model die Show gewann, war so gesehen nur folgerichtig. Doch auch aus Sicht der Quoten hat sich der Schritt für ProSieben gelohnt: Obwohl oder vielleicht gerade weil die Staffel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter veränderten Vorzeichen stand, kann sich der Privatsender über die höchsten Quoten seit mehr als einem Jahrzehnt freuen.

Und das gilt auch für das Finale, das am Donnerstagabend live über die Bühne ging. Mit 1,98 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete "Germany's next Topmodel" einen herausragenden Marktanteil von 25,2 Prozent in der Zielgruppe und machte ProSieben damit zum unangefochtenen Tagessieger. Man muss schon zwölf Jahre zurückgehen, um ein erfolgreicheres "GNTM"-Finale zu finden. Bei den 14- bis 39-Jährigen erzielte die Show sogar 36,4 Prozent. Das ist freilich besonders in Zeiten der zunehmenden Fragmentierung des TV-Markts ein starkes Zeichen.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Wie stark die Quote ist, zeigt auch der Blick auf die jüngsten Finals anderer Shows: Während "The Masked Singer" mit 28 Prozent Marktanteil im März noch einen Hauch erfolgreicher war, ging "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL mit etwas mehr als 15 Prozent zu Ende, "Das Supertalent" schleppte sich sogar mit kaum mehr als elf Prozent seinem Ende entgegen und war damit so schwach wie nie. Das Finale von "The Voice of Germany" kam einige Monate später bei Sat.1 auf knapp 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Insgesamt zählte "Germany's next Topmodel" am Donnerstagabend übrigens 2,97 Millionen Zuschauer sowie 10,2 Prozent Marktanteil und stellte auch damit neue Staffel-Bestwerte auf. "red" war im Anschluss mit 1,26 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 14,6 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls noch überaus erfolgreich und trug dazu bei, dass ProSieben mit starken 13,8 Prozent Marktanteil die eindeutige Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr.

Konkurrenz läuft hinterher

Tatsächlich hatte die Konkurrenz in der Zielgruppe nur wenig entgegenzusetzen: Am besten schlug sich noch das "RTL aktuell Spezial" mit 9,8 Prozent Marktanteil, doch "Alarm für Cobra 11" stürzte danach auf miese 6,9 Prozent Marktanteil ab und erreichte mit einer alten Folge gerade mal 1,14 Millionen Zuschauer. Für Sat.1 ging es am späten Abend mit "FBI" sogar auf bis zu 3,7 Prozent nach unten. Gut lief es dagegen für Vox mit dem 007-Doppel: "Der Morgen stirbt nie" punktete mit zwei Millionen Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Sag niemals nie" sogar 9,1 Prozent einfuhr.