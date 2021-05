2014 feierte "black-ish" in den USA erstmals Premiere, hierzulande ist die Serie rund um eine schwarze Familie aus der oberen Mittelschicht bei diversen Streamingdiensten zu sehen. Nun hat sich auch Super RTL der Serie angenommen und am Freitag die ersten Episoden als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Das Ergebnis ist aber durchwachsen: Die erste Folge erreichte ab 21:50 Uhr zwar noch 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die drei weiteren Episoden lagen danach zwischen 0,4 und 0,8 Prozent.

Zu Beginn der Primetime erreichte RTL mit "Emoji - Der Film" noch 420.000 Zuschauer und 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die ersten beiden Folgen von "black-ish" kamen im Anschluss 150.000 und 110.000 Zuschauer, die beiden weiteren Episoden holten danach jeweils nur 80.000 Zuschauer. In jedem Fall hat Super RTL einiges aufzuholen: In den USA sind bereits mehr als 150 Folgen von "black-ish" zu sehen gewesen.

In der Primetime lag Super RTL übrigens auf einem Niveau mit dem Disney Channel, wo "Das Dschungelbuch" auf 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, die Gesamt-Reichweite lag bei 460.000. "Modern Family" musste im Anschluss jedoch ebenso wie "black-ish" Federn lassen, von drei Folgen erzielte eine 0,5 Prozent, zwei weitere jeweils 0,2 Prozent.

Solide, aber keinesfalls überragende Quoten, erzielte Sixx mit der Wiederholung des "Germany Next Topmodel"-Finals. Der Re-Run erreichte zur besten Sendezeit 120.000 Zuschauer und 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei Nitro blieben zwei Ausgaben von "Medical Detectives" zunächst bei nur 0,8 und 1,2 Prozent hängen, später steigerten sich die True-Crime-Formate aber spürbar, um weit nach Mitternacht waren für "The First 48" bis zu 7,2 Prozent Marktanteil drin. Sehr erfolgreich waren am Freitag auch die Nachrichtensender, Welt und ntv erzielten jeweils einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,4 Prozent und lagen damit weit über ihren Normalwerten.