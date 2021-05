Gerade einmal 2,26 Millionen Zuschauer verfolgten vor zwei Wochen die "5 gegen Jauch"-Ausgabe am Samstagabend bei RTL. Mit nur rund elfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen konnte man in Köln nicht zufrieden sein. Gut also aus Sicht der Verantwortlichen, dass die Show an diesem Wochenende nun etwas zulegte. Sie kam ab 20:15 Uhr auf 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und sicherte sich somit die Marktführung. Insgesamt schauten nun 2,37 Millionen Menschen zu. Eine ab Mitternacht gesendete "Take Me Out"-Ausgabe ließ die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 13,7 Prozent steigen. Dennoch: Am Samstag lag der gemessene RTL-Tagesmarktanteil in dieser Altersklasse bei nur 9,5 Prozent.

Das lag nicht zuletzt an einer sehr ausbaufähigen Daytime. Zwischen 5,5 und 7,2 Prozent erreichten etwa drei Folgen der "Versicherungsdetektive" am Mittag und frühen Nachmittag. 7,3 Prozent Marktanteil standen bei einer "Die 25…"-Wiederholung zu Buche. Schwer tat sich am Vorabend obendrein das Magazin "Life", das nicht über 7,2 Prozent hinaus kam.

Sat.1 setzte am Samstag auf den Primetimefilm "Gänsehaut 2", der 7,2 Prozent Marktanteil generierte. 980.000 Menschen schauten insgesamt zu. Das ist ein eher ordentliches Ergebnis. Überhaupt nicht funktioniert hat derweil der Plan, am Samstagvorabend nun auf Blaulicht-Dokus statt der Quizformate zu setzen. Das ab 18 Uhr gezeigte "112 Notruf Deutschland" soff regelrecht ab: 2,9 Prozent Marktanteil sicherte sich die Wiederholung im Schnitt. Direkt davor kam "Die Ruhrpottwache" immerhin noch auf 5,2 Prozent.

ProSieben erreichte ab 20:15 Uhr mit dem Film "Jugend ohne Gott" im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil (insgesamt 740.000 Zuschauer) und lag somit auf einem Level mit Vox. Beim Kölner Sender holte "Transporter 3" 6,6 Prozent Marktanteil. Wesentlicher Unterschied: Der Actionstreifen war insgesamt deutlich gefragter. Im Gesamtmarkt kam er auf 1,32 Millionen Zuschauer.