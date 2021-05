am 31.05.2021 - 09:20 Uhr

Peter Kurth und Peter Schneider sind als Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch und Kriminalkommissar Michael Lehmann künftig in Halle unterwegs. Anlässlich des 50. Geburtstags der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110" gab das Team am Sonntagabend zur besten Sendezeit nun seinen Einstand und sicherte sich prompt den Tagessieg. Im Schnitt schauten 7,82 Millionen Menschen im Ersten zu, das entsprach 25,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 17,7 Prozent gemessen, hier lag die durchschnittliche Sehbeteiligung bei 1,36 Millionen. Der Sender One wiederholte die Folge direkt im Anschluss noch einmal – ab 21:45 Uhr kam sie dort auf 510.000 Zuschauer.

Stark gefragt war auch die 20-Uhr-"Tagesschau", die allein im Ersten auf 25,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 24,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Die ermittelte Reichweite lag bei 6,89 Millionen. Bezogen auf den Gesamtmarkt fielen die Quoten des Ersten am späteren Abend in den einstelligen Bereich. Das ab kurz nach 23 Uhr gezeigte "ttt" kam auf 7,4 Prozent (1,14 Millionen Zuschauer), eine Doku zum "Polizeiruf 110" erreichte ebenfalls 7,4 Prozent, aber nur noch 750.000 Zuschauer. Auf 6,8 Prozent fiel "Druckfrisch" ab 0:25 Uhr.

Sechs jeweils rund 15 Minuten lange Folgen von "Ausgebremst II - Der 50. Geburtstag" liefen schließlich ab kurz vor ein Uhr nachts. Gestartet mit rund 320.000 Zuschauern, waren bei der letzten Folge noch etwa 190.000 Zuschauer dabei. Die Quoten im Gesamtmarkt schwankten zwischen 4,4 und 6,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwischen 2,5 und 4,8 Prozent Marktanteil ermittelt.

Das ZDF setzte derweil ab 20:15 Uhr auf große Emotionen und erreichte mit "Inga Lindström" 4,49 Millionen Zuschauer (14,9%). Sogar auf 17,6 Prozent stiegen die Quoten beim nachfolgenden "heute journal", das im Schnitt 4,74 Millionen Menschen anschauten. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Quote von erfolgreichen 7,5 auf noch bessere 8,8 Prozent.