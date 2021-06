am 01.06.2021 - 09:33 Uhr

Über sieben Millionen Zuschauer am Mittwoch vergangener Woche mit dem Film "Das Mädchen aus dem Bergsee" aus der "Landkrimi"-Reihe des ORF. Am Montag stand mit "Waidmannsdank" nun schon der nächste "Landkrimi" auf dem Programm. Das ZDF sicherte sich damit die Primetime-Marktführung blieb mit 4,3 Millionen Zuschauern aber gleichwohl deutlich hinter den Quoten vom letzten Mittwoch zurück. Der Marktanteil belief sich auf 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Während die "Tagesschau" mit 5,41 Millionen Zuschauern allein im Ersten den Tagessieg holte, sortierte sich der ARD-Film um 20:15 Uhr auf Rang 2 ein. "Ihr letzter Wille kann mich mal" war nur eine Wiederholung, erreichte mit 3,89 Millionen Zuschauern aber immerhin trotzdem nochmal 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 5,8 Prozent.

Platz 3 beim Gesamtpublikum ging an "Wer wird Millionär". Die RTL-Show kam mit insgesamt 3,66 Millionen Zuschauern auf 13,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,4 Prozent Marktanteil erzielt. Bei den jüngeren Zuschauern musste sich RTL somit der "Höhle der Löwen" von Vox geschlagen geben. "Extra" erreichte im Schlepptau noch 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe es bei "Spiegel TV" noch knapp in die Einstelligkeit runter ging.