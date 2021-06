am 02.06.2021 - 09:40 Uhr

Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat es spannend gemacht: Nach drei Niederlagen in Folge besiegte man im letzten Gruppenspiel Lettland ganz knapp mit 2:1 und sicherte sich damit noch den Einzug ins Viertelfinale. Das wird insbesondere auch Sport1 freuen, das sich damit noch mindestens ein weiteres Mal auf starke Quoten freuen dürfte. Am Dienstagabend lief es jedenfalls richtig gut: 1,03 Millionen Zuschauer verfolgten die Übertragung bei Sport1 im Schnitt zwischen 19:12 Uhr und 21:30 Uhr. Das ließ den Marktanteil von Sport1 auf 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Zum zweiten Mal in diesem Turnier wurde damit die Marke von einer Million Zuschauern übertroffen.

Im Anschluss blieben immerhin noch 340.000 Zuschauer bei der Nachberichterstattung dran, was 1,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ebenfalls ein weit überdurchschnittlicher Marktanteil von 2,3 Prozent erzielt. Der Countdown vor dem Spiel lag bei 1,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Tagsüber hatte Sport1 auch schon zwei andere Spiele übertragen, allerdings erwartungsgemäß mit aus Quotensicht deutlich geringerer Ausbeute. Das Aufeinandertreffen zwischen Kanada und Finnland sahen zur Mittagszeit im Schnitt 60.000 Zuschauer auf klassischem Weg. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 1,0 Prozent ganz gut ausfiel, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen nur für 0,4 Prozent. Rund 110.000 Zuschauer waren am Nachmittag dann bei der Partie Slowakei - Tschechien mit dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dank des starken Deutschland-Spiels erzielte Sport1 am Dienstag einen Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Der Monatsschnitt im Mai lag bei 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.