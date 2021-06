Mit 2,7 Prozent Tagesmarktanteil sicherte sich RTLplus am Mittwoch den elften Rang im Senderranking – und lag somit weit vor Nitro (2,3%) oder Sat.1 Gold (1,7%). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen holte der für TV-Klassiker bekannte Kanal angesichts von 1,8 Prozent Marktanteil einen äußerst stattlichen Wert. Die hohen Quoten waren vor allem dem starken Nachmittagsprogramm und einer guten Primetime geschuldet. Ab 20:15 Uhr etwa sahen im Schnitt rund 350.000 Zuschauer die "Anwälte der Toten", im Gesamtmarkt wurden 1,4 Prozent Marktanteil geholt, bei den jungen Leuten zwei Prozent. Im Laufe der Primetime steigerte sich die True-Crime-Sendung bei allen Zuschauern auf bis zu 1,9 Prozent, nach Mitternacht gesendete Episoden ließen die Quoten sogar auf 3,0, 3,8 und 4,8 Prozent steigen.

Mit diesen Werten hielten alte Gerichtsshows von RTL locker mit. RTLplus sendete auch am Mittwoch vier Episoden von "Das Strafgericht" ab kurz vor zwölf Uhr mittags und dann vier Folgen von "Das Familiengericht" ab 15:15 Uhr. Dabei erreichte die letzte "Strafgericht"-Folge am Nachmittag sogar durchschnittlich 470.000 Zuschauer. Sie war somit das meistgesehene RTLplus-Format am Mittwoch. Jede der vier Episoden der Courtshow holte insgesamt mehr als fünf Prozent Marktanteil, die beiden mittleren Episoden erreichten gar 5,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Quoten zwischen 2,5 und 4,0 Prozent. Beim nachfolgenden "Familiengericht" lagen die Spitzenwerte bei 4,6 Prozent insgesamt und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Stark unterwegs war nachmittags auch Nitro: 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte die um kurz nach halb fünf Uhr gestartete Episode der Serie "Knight Rider". Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 200.000 Zuschauer. Ähnlich stark unterwegs waren am Vorabend dann auch zwei Folgen der Produktion "Ein Käfig voller Helden": Auch sie landeten bei weit überdurchschnittlichen 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt wurden 420.000 und 500.000 Zuschauer gemessen. Das ab 19.20 Uhr gezeigte "Alf" erreichte 3,8 sowie 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe ab 20:15 Uhr der Film "Bloodsport" mit genau vier Prozent bei den Jungen ordentlich abräumte. Diesen sahen insgesamt rund 700.000 Menschen.

Somit war Nitro am Mittwochabend klar gefragter als Vox. Dort taten sich "Bones"-Wiederholungen sehr schwer. Zwischen 20:15 und 22:10 Uhr kamen sie bei den jungen Leuten nicht über 2,3 sowie 2,4 Prozent hinaus, 380.000 und 510.000 Menschen schalteten ein. Etwas an Fahrt gewann die Serie dann erst nach 22:10 Uhr, dann stiegen die Zielgruppen-Quoten auf 4,3 und in der Stunde vor Mitternacht sogar auf passable 5,8 Prozent.