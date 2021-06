Schon in der zurückliegenden Woche machten neue Folgen der RTLzwei-Dokusoap "Daniela Katzenberger – natürlich blond – Familienglück auf Mallorca" eine sehr gute Figur. Neun Prozent Marktanteil wurden damals gemessen. In dieser Woche nun legte die Produktion noch eine Schippe drauf und steigerte sich mit der ab 20:15 Uhr gesendeten Episode auf 10,0 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,55 Millionen Umworbene schauten zu. Während der Marktanteil um einen Prozentpunkt stieg, sank die Zuschauerzahl um rund 100.000 Menschen. Katzenberger profitierte also letztlich von der nun niedrigeren TV-Nutzung allgemein. Insgesamt kam ihre Dokusoap am Mittwoch zur besten Sendezeit auf 1,08 Millionen Zuschauer, ab 21:15 Uhr lag die ermittelte Reichweite bei 1,17 Millionen. Die gemessene Quote blieb mit 8,7 Prozent weit überdurchschnittlich.

Somit zog RTLzwei zur Primetime unter anderem an Sat.1 vorbei: Dort hatte auch die zweite Folge der neuen "Gegenteilshow" mit Daniel Boschmann keinen unbedingt leichten Stand. Ab 20:15 Uhr wurden hierfür 6,7 Prozent Marktanteil gemessen. Gegenüber der Debüt-Ausgabe sieben Tage zuvor gingen somit 1,7 Prozentpunkte verloren; keine gute Tendenz. Auch insgesamt stand man schwächer da. Aus 1,4 Millionen Zuschauern in der Vorwoche wurden gerade einmal noch 1,03 Millionen. Ab 19 Uhr landete eine Ausstrahlung des "Buchstaben-Battle" in Sat.1 bei 6,3 Prozent in der Zielgruppe. Das war immerhin die fünftstärkste Folge des Formats bisher.

Die US-Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" legte unterdessen bei den jungen Zuschauern zu. Nach Werten unter neun Prozent in der Zielgruppe in den vorherigen Wochen, erreichte die Produktion von Shonda Rhimes nun gute 9,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt generierte ProSieben mit der Ausstrahlung ab 20:15 Uhr 0,9 Millionen Zuschauer - ein Negativ-Rekord. Schwerer tat sich der Sender dann im weiteren Verlauf des Abends. Die "Seattle Firefighters" hielten noch 0,82 Millionen Zuschauer (Zielgruppe: 6,7%), weit bergab ging es dann aber bei "Check Check". Die Produktion kam nicht über schlechte vier und 4,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten hinaus.