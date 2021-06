Am Freitag kommender Woche startet die Fußball-Europameisterschaft. In Vorbereitung dieser traf die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch ab 21 Uhr auf Dänemark. Beide Länder trennten sich mit einem 1:1. RTL übertrug das Spiel live – in der Sendung hatte der sonst für Sky arbeitende Lothar Matthäus seinen ersten Auftritt als Experte bei RTL. Er wird auch in den kommenden Monaten regelmäßig beim Kölner Privatsender auftreten. Der für ein Jahr geschlossene Vertrag umfasst insgesamt elf Länderspiele der Nationalmannschaft bis Mai 2022. 5,97 Millionen Menschen verfolgten am Mittwochabend die erste Halbzeit des Fußballspiels, während der um 22 Uhr gestarteten zweiten Hälfte stieg die Reichweite sogar auf 6,67 Millionen. Fußball war somit die meistgesehene TV-Sendung des Mittwochs. RTL holte mit dem runden Leder entsprechend 22,3 und 28,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 25,0 und 30,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe war dem Sender die klare Marktführung also nicht zu nehmen.

Stark unterwegs war RTL jedoch auch schon am Vorabend. Die um 18:45 Uhr gestartete Nachrichtensendung "RTL Aktuell" überzeugte mit 23,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Für die Sendung war es die beste Quote seit rund einem Monat. Insgesamt erreichte sie 2,84 Millionen Zuschauer. Die nachfolgenden Dailys "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bescherten RTL im Schnitt 1,93 und 2,33 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe lief es für die Sendungen aus dem Hause UFA Serial Drama mit 14,3 und 17,5 Prozent gut. In Sachen Zielgruppen-Tagesmarktanteil rangierte RTL am Mittwoch mit 15,2 Prozent ganz vorne - erster Verfolger war mit Abstand Sat.1, das auf 7,7 Prozent kam.

Im ZDF überzeugte am Mittwochabend der Krimi "Marie Brand und das Spiel mit dem Glück". Er erreichte im Schnitt 4,86 Millionen Menschen ab drei Jahren. Der 90-Minüter generierte so 18,9 Prozent Marktanteil. Luft nach oben bestand derweil beim jüngeren Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 4,8 Prozent ausbaufähig. 0,28 Millionen Zuschauer gehörten dieser Altersklasse an – oder anders gesagt: Die überwiegende Mehrheit des Publikums war über 50 Jahre alt.

Das Erste wiederholte derweil zur besten Sendezeit nochmals den Film "Der große Rudolph", der 2018 bei seinem Debüt auf rund 4,1 Millionen Zuschauer kam. An diese Werte reichte die erneute Ausstrahlung nicht heran – ab 20:15 Uhr waren diesmal nur enttäuschende 1,82 Millionen Zuschauer dabei. 7,1 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die um 15:10 Uhr ausgestrahlte tägliche Serie "Sturm der Liebe" kam mit 15,3 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt derweil auf das beste Ergebnis des laufenden Jahres. 1,29 Millionen Menschen schauten zu. Sehr stark unterwegs waren die Geschichten rund um das Hotel Fürstenhof zudem bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier sorgten sie für tolle 12,3 Prozent – ebenfalls ein neuer Jahresrekord. 2020 liefen obendrein nur drei Ausgaben stärker als die nun am Mittwoch gezeigte.