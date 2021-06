am 04.06.2021 - 09:18 Uhr

4,12 Millionen Zuschauer reichten Günther Jauch an einem insgesamt eher zuschauerarmen Donnerstagabend, der in Teilen Deutschlands Feiertag war, um mit der Jubiläumsausgabe von "Wer wird Millionär" den Primetime-Sieg zu RTL zu holen. Der Marktanteil lag bei 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum und ähnlich hohen 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - wo RTL sich allerdings kanpp der Fußball-Übertragung des U21-Halbfinales bei ProSieben geschlagen geben musste.

Beim Gesamtpublikum war die Konkurrenz hingegen überschaubar, weil sowohl Das Erste als auch das ZDF nur Wiederholungen zeigten. Im Ersten kam "Der Bozen-Krimi: Blutrache" trotzdem noch auf 3,57 Millionen Zuschauer, was 12,8 Prozent Marktanteil entsprach, das ZDF zählte mit einer "Bergretter"-Wiederholung 3,4 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil.

Nicht ganz so viele Zuschauer wie gewohnt hatte das ZDF im weiteren Verlauf des Abends auch mit seinen Talk-Sendungen: "Maybrit Illner" verzeichnete mit 2,31 Millionen Zuschauern die geringste Reichweite in diesem Jahr und erzielte 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei "Markus Lanz" blieben im Anschluss noch 1,75 Millionen Zuschauer dran, was 13,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 6,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.