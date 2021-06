Um die Aufmerksamkeit verstärkt auf Sportarten zu lenken, die es sonst eher schwer haben, gibt es seit einiger Zeit die sogenannten Finals. Im Rahmen dieser Veranstaltung finden, gebündelt an mehreren Tagen, Deutsche Meisterschaften in einigen Sportarten statt, übertragen wird das von ARD und ZDF. Seit Donnerstag und noch bis Sonntag laufen die Finals 2021 - bislang war das Event aus Quotensicht aber eine Enttäuschung.

Als am Donnerstag das ZDF die Wettkämpfe übertrug, waren 7,5 Prozent bei einer Kanu-Zusammenfassung schon das Höchste der Gefühle, 780.000 Zuschauer sahen nachmittags zu. Auch ein im Anschluss übertragenes Triathlon-Event kam nur auf 760.000 Zuschauer und 7,4 Prozent, Schwimmer und Turner mussten sich später gar nur mit 6,0 und 5,8 Prozent begnügen. Das DHB-Pokalhalbfinale zwischen Kiel und Lemgo sahen am späten Nachmittag schließlich 880.000 Menschen, das entsprach 5,9 Prozent Marktanteil - das fand außerhalb der Finals statt.

Am Freitag war nun Das Erste zuständig für die Übertragung der Finals und auch hier blieben die Zuschauerzahlen auf einem überschaubaren Niveau. Alle Übertragungen am Nachmittag pendelten über drei Stunden hinweg zwischen 5,0 und 6,6 Prozent Marktanteil, am Vorabend kamen die Stabhochspringer sowie die Turner noch auf 4,9 und 4,7 Prozent. Dazwischen sahen sich 930.000 Menschen das DHB-Pokalfinale zwischen Lemgo und Melsungen an, hier wurden 6,8 Prozent gemessen.

Besser lief es für Das Erste am Freitag in der Primetime. "Reiterhof Wildenstein - Sprung ins Leben" kam auf 3,35 Millionen Zuschauer. Das waren für die Reihe zwar rund 400.000 Zuschauer weniger als in der vergangenen Woche, der Marktanteil lag dennoch bei guten 12,9 Prozent. Ein alter "Tatort" fiel am späten Abend aber prompt auf 9,7 Prozent zurück. In Kombination mit den schwachen Daytime-Quoten musste sich Das Erste am Freitag mit nur 8,8 Prozent Tagesmarktanteil begnügen, damit landete man beim Gesamtpublikum nur hauchdünn vor RTL, das auf 8,7 Prozent kam.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo am Freitag vor allem Deluxe Music sehr erfolgreich war. Der Musiksender verzeichnete in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent und lag damit in etwa auf einem Niveau mit DMAX, ZDFinfo und ProSieben Maxx. Treiber der guten Quoten war vor allem die sehr erfolgreiche Morgenschiene: Das fast vierstündige "Make my Day" erzielte ab 8 Uhr sehr starke 3,8 Prozent Marktanteil. Und auch "Hot.Now" lag danach bei tollen 3,0 Prozent. Zwischen 19 und 23 Uhr erreichte Deluxe Music zwar nur 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber auch damit lag man über dem Senderschnitt. Nachts stiegen die Werte dann wieder auf über 1,0 Prozent.