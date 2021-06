am 06.06.2021 - 09:15 Uhr

Quotentechnisch noch nicht wieder ganz angekommen ist die einstige TV-Reihe "Klinik unter Palmen", die nun von Sat.1 Gold wieder ausgegraben wird. Zwei hintereinander gesendete Ausgaben der Reihe bescherten Sat.1 Gold in der Samstagsprimetime gerade einmal 0,6 und 0,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch insgesamt bestand angesichts von 0,9 und 1,2 Prozent Marktanteil noch Potential nach oben. 0,23 und 0,26 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. In der Vorwoche lag die gemessene Gesamt-Quote bei maximal 1,3 Prozent, bis zu 0,31 Millionen Menschen sahen die Wohlfühl-Serie. Klar erfolgreicher war am Vorabend "Columbo": Ab kurz vor 19 Uhr ermittelte dieser vor etwa 470.000 Zuschauern (2,2% Marktanteil insgesamt).

Ebenfalls sehr ausbaufähig waren die Werte, die One am Samstag mit einer Krimiwiederholung einfuhr. Ab 20:15 Uhr kam ein "Bozen-Krimi" nicht über rund 160.000 Zuschauer (1,6%) hinaus, bei den jungen Leuten musste sich der Kanal mit gerade einmal 0,2 Prozent Marktanteil abfinden. Der Disney Channel zog da klar vorbei. Zur besten Sendezeit setzte dieser auf "Miraculous World: Shanghai, Die Legende von Ladydragon" und begeisterte damit im Schnitt 0,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Insgesamt wurden 1,8 Prozent Marktanteil gemessen, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 3,1 Prozent.