Fast neun Millionen Menschen schauten am Samstagabend Fußball. Mit teils über 40 Prozent Marktanteil dominierte das ZDF das Feld – die Konkurrenz sah mitunter alt aus. Das galt für fast alle größeren Sender, lediglich Vox zog sich mit der um 20:15 Uhr gestarteten Ausstrahlung von "Deep Impact" recht gut aus der Affäre. Der Spielfilm sicherte sich im Schnitt immerhin 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 1,04 Millionen Menschen schauten zu. Der Film lag also gar nicht so weit unter dem eigentlichen Sender. Somit zog Vox etwa an Sat.1 vorbei, dort kam "Ice Age 4" zur besten Sendezeit nicht über vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt kam der Film auf rund 860.000 Zuschauer.

Der von ProSieben gezeigte Film "Verrückt nach Fixi" zählte derweil im Schnitt 870.000 Zuschauer ab drei Jahren. Ab 20:15 Uhr erreichte der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen somit 5,6 Prozent Marktanteil. Er reihte sich somit knapp hinter RTL ein. Die Kölner setzten auf Comedy am Samstagabend. "Sascha Grammel Live" generierte im Schnitt sechs Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, sein Programm kam im Gesamtmarkt auf 1,41 Millionen Zuschauer. Ab kurz vor 22 Uhr steigerte sich ein Live-Programm von Ralf Schmitz in der Zielgruppe auf 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Somit war man "Best of the Rest", lag jedoch weit unterhalb der eigentlichen Quotennorm und erlebte somit letztlich doch einen dürftigen Abend.

Das Erste zeigte im Abendprogramm unterdessen zwei "Donna Leon"-Filme, die im Gesamtmarkt sehr ordentliche 3,81 und 3,23 Millionen Zuschauer einfuhren. Mit 14,3 und 13 Prozent Marktanteil schaffte man es sogar leicht über den Senderschnitt. Dafür sah es bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ebenfalls recht düster aus. Die Krimis kamen hier nicht über 3,9 und 3,6 Prozent Marktanteil hinaus. Die Fußballdominanz zeigte sich letztlich auch bei den Tagesmarktanteilen. Hier lag das ZDF am Samstag sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen oberhalb der 20-Prozent-Marke, während ProSieben in der Zielgruppe mit 6,7 Prozent und somit mit gebührendem Abstand folgt. Im Gesamtmarkt folgt Das Erste (10,4%) auf Rang zwei.