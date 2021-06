Tag 3 der Fußball-EM 2020, ausgetragen im Jahr 2021: Die drei Spiele des Turniers wurden im deutschen Free-TV vom Ersten gezeigt, weshalb der übliche 20:15 Uhr-Krimi ausfiel. Auch ZDFneo, das sonntags üblicherweise auf Krimireihen setzt, verzichtete zu Beginn des Abendprogramms diesmal auf diese Programmfarbe – stattdessen unterhielt ein "Bares für Rares"-Primetimespecial rund 680.000 Zuschauer ab drei Jahren. 2,4 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, 1,4 Prozent bei den Jungen – solide Werte.

Wer am Sonntagabend nun also eine Episode einer Krimireihe sehen wollte, der wurde im WDR fündig. Ab 20:15 Uhr lief dort die "Tatort"-Folge "Klassentreffen" aus dem Jahr 2010, also eine Wiederholung mit dem Kölner Team. 1,95 Millionen Menschen interessierten sich für den Fall, sie bescherten dem WDR somit sehr starke sieben Prozent Marktanteil insgesamt. Im Tagesranking kam die Ausstrahlung auf den 15. Platz. In Sachen Tagesmarktanteil holte der WDR am Sonntag sehr gute 3,1 Prozent und lag beim Publikum ab drei Jahren somit auf Rang sechs - noch vor ProSieben oder RTLzwei.

Gefragt wie immer war am Sonntagabend derweil auch Spartensender Nitro, der die Primetime mit zahlreichen Wiederholungen aus dem "CSI"-Universum bestückte. Die Reichweite stieg ab 22:55 Uhr auf bis zu 0,66 Millionen Zuschauer – das beste Ergebnis des Senders am Sonntagabend. Gestartet mit zwei Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt bei einer Folge aus Miami um 20:15 Uhr, schnellten die Quoten in der Nacht sogar auf über acht Prozent in die Höhe. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die Spurensicherer zum Primetimestart 1,2 Prozent, nachts dann teils über fünf Prozent.

Bei RTLplus sind mittlerweile alte Folgen von "Der Lehrer" angekommen, am Sonntagabend liefen zur Primetime drei Ausgaben aus der zweiten Staffel. Das Interesse hielt sich jedoch in Grenzen. 0,16, nochmal 0,16 und 0,20 Millionen Menschen sahen die Ausgaben, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwischen 0,7 und 1,0 Prozent Marktanteil erreicht. 1,0 und 1,5 Prozent Marktanteil erzielte am späteren Abend schließlich ein Doppelpack der deutschen Serie "Sankt Maik".