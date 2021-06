Bei der Fußball-EM 2016 lagen gleich mehrere Spiele des ersten Wochenendes bei mehr als zehn Millionen Zuschauern. Solche Werte blieben ARD und ZDF bislang gänzlich verwehrt, dennoch läuft es natürlich sehr gut - so auch am Sonntag. Als am Abend das Spiel zwischen den Niederlanden und Ukraine lief, verzeichnete Das Erste die höchste Reichweite des Tages. 8,82 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten so für 32,2 Prozent Marktanteil. Nur das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei hatte noch mehr Zuschauer.

Natürlich erreichte Das Erste damit den Tagessieg beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Match ganz vorn. 3,25 Millionen Zuschauer in diesem Alter sorgten für 41,3 Prozent. In der Halbzeitpause kamen die "Tagesthemen" noch auf 8,39 Millionen Zuschauer, hier wurden 29,5 bei allen und 37,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern gemessen.

Der Sonntag war übrigens auch der erste EM-Tag, an dem gleich drei Spiele im Ersten zu sehen waren - und alle holten fantastische Quoten. Vor allem das Match zwischen England und Kroatien überzeugte am Nachmittag mit 4,88 Millionen Zuschauern. Während beim Gesamtpublikum 36,2 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch bessere 42,3 Prozent. Die Partie zwischen Österreich und Nordmazedonien sahen sich am Vorabend schließlich 5,93 Millionen Menschen an. Das hatte 30,3 (gesamt) und 36,0 Prozent (14-49) zur Folge.

Für einen guten Tagesabschluss im Ersten sorgte ab 23:30 Uhr schließlich der "Sportschau-Club", der es auf 1,67 Millionen Zuschauer brachte. Beim jungen Publikum kam man damit auf 18,2 Prozent Marktanteil, insgesamt waren es 14,6 Prozent. Und so war Das Erste am Sonntag ohne Frage der mit Abstand erfolgreichste Sender. Insgesamt war man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 22,3 Prozent mehr als doppelt so stark wie das ZDF (10,9 Prozent). Beim jungen Publikum brachte man die Konkurrenz mit 25,9 Prozent auf Abstand.