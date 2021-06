am 16.06.2021 - 09:00 Uhr

Fast 20 Jahre lang war "Um Himmels Willen" eine feste Bank im Ersten - lange Zeit handelte es sich dabei sogar um die erfolgreichste Serie im deutschen Fernsehen. Dass das Serien-Finale nun ausgerechnet am Abend des ersten deutschen EM-Spiels zu sehen war, wirkt so gesehen reichlich unglücklich - und doch haben viele Fans am Dienstagabend noch einmal eingeschaltet. Immerhin 4,44 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die letzte Folge, sodass der Marktanteil bei überzeugenden 15,3 Prozent lag.

Im Vergleich zur Vorwoche kamen sogar noch einmal fast 300.000 Zuschauer dazu. Im Schnitt zählte die Staffel übrigens rund 4,8 Millionen Zuschauer - ein schöner Erfolg und doch deutlich weniger als die sieben bis acht Millionen, die zu Spitzenzeiten dabei waren. Dazu kommt, dass die Nonnen-Serie beim jungen Publikum in diesem Jahr so schwach war wie noch nie: Weniger als sechs Prozent betrug der Marktanteil im Schnitt, das Finale von "Um Himmels Willen" brachte es gegen die EM-Vorberichte nun nur noch auf 4,7 Prozent.

Nach den Nonnen suchten die Zuschauer übrigens das Weite: Lediglich 1,85 Millionen Zuschauer blieben für eine Wiederholung von "In aller Freundschaft" dran, ein weiterer Aufguss zählte danach sogar nur 1,47 Millionen. Das Erste war damit aber immer noch gefragter als sämtliche Privatsender, die gegen die deutsche EM-Niederlage völlig chancenlos blieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "In aller Freundschaft" allerdings gar nichts zu melden und blieb bei Marktanteilen von 1,5 und. 1,1 Prozent hängen.

Tagsüber lief es dagegen trotz Fußball-Konkurrenz durchaus ordentlich: So erreichte "Rote Rosen" am frühen Nachmittag mit 1,17 Millionen Zuschauern überzeugende 14,2 Prozent Marktanteil, "Sturm der Liebe" kam danach auf 1,19 Millionen sowie 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Am Vorabend wiederum punktete eine Wiederholung von "Wer weiß denn sowas?" bei 1,89 Millionen Zuschauern, die 12,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Verlass war zudem auf die "Tagesschau", die um 20 Uhr von 5,21 Millionen Zuschauern im Ersten gesehen wurde.