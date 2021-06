Die Fußball-EM dominiert in diesen Tagen weiter das Quoten-Geschehen, doch an die Spitzenwerte des Turniers vor fünf Jahren, das regelmäßig für zweistellige Millionen-Reichweiten sorgte, kommen die Spiele bislang nicht heran. Das war auch am Mittwoch nicht anders: So verzeichnete die Partie zwischen Italien und der Schweiz ab 21:00 Uhr im Schnitt 8,19 Millionen Zuschauer, die dem Ersten dennoch einen sehr starken Marktanteil von 33,6 Prozent bescherten.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Live-Übertragung aus Rom mit 2,82 Millionen Zuschauern sowie 42,8 Prozent Marktanteil klar an der Spitze. Die "Tagesthemen" erreichten in der Halbzeitpause noch 7,62 Millionen Zuschauer und auch die Rahmenberichterstattung erwies sich mit 31,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum als voller Erfolg. Am Vorabend hatte es das Spiel zwischen der Türkei und Wales bereits auf 4,90 Millionen Zuschauer gebracht.

Die private Konkurrenz tat sich in der Primetime schwer, allen voran Sat.1, wo man mit der Wiederholung der erst vor einigen Monaten bei ProSieben ausgestrahlten Comedyshow "Pokerface - nicht lachen!" allerdings ohnehin nicht gerade hohe Erwartungen gehabt haben dürfte. 510.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe waren das magere Ergebnis, ehe "Reingelegt - Die lustigen Comedy-Fallen weltweit" später sogar bei 3,6 Prozent hängen blieb.

Aber auch ProSieben erging es kaum besser: Dort kam der Spielfilm "Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe" zunächst nicht über 830.000 Zuschauer sowie 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, ehe "9-1-1 Notruf L.A." später sogar nicht mal drei Prozent schaffte. Enttäuschend verlief der Abend zudem für RTLzwei, das auf "Zuhause im Glück" und "Das Messie-Team" setzte, damit aber nur Werte von 2,8 und 2,2 Prozent erzielte. Auch "Bones" startete bei Vox mit nur 2,9 Prozent Marktanteil desaströs, steigerte sich im Laufe des Abends aber immerhin auf bis zu 6,6 Prozent.