am 18.06.2021 - 09:23 Uhr

Mit Wiederholungen der US-Serie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" konnte Sat.1 schon in den vergangenen Wochen nur wenig reißen. Das ließ gegen die Fußball-EM nichts Gutes erwarten - und tatsächlich erlitt der Privatsender diesmal ziemlichen Schiffbruch. Gerade mal 570.000 Zuschauer konnten sich am Donnerstag um 20:15 Uhr für "Lincoln Rhyme" erwärmen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 3,1 Prozent. Die zweite Folge des Abends musste sich mit 3,0 Prozent begnügen.

Der Tiefpunkt war für Sat.1 damit aber noch nicht mal erreicht - für den sorgte nämlich im Anschluss "FBI: Most Wanted", was besonders bitter ist, weil der Sender davon sogar neue Folgen ausstrahlte. Mit lediglich 1,4 Prozent Marktanteil musste die Serie um 22:19 Uhr einen bitteren Tiefstwert hinnehmen. Und auch eine Stunde später lief es mit 2,4 Prozent kaum besser. Nur 420.000 Zuschauer konnten sich für "FBI: Most Wanted" zu diesem Zeitpunkt begeistern - weniger waren es noch nie.

Die äußerst schwache Primetime verhagelte Sat.1 dann auch den Tagesmarktanteil: Dieser lag am Donnerstag bei nur 4,5 Prozent, sodass sich der Sender zwischen Vox und Kabel Eins einsortierte. Zum desolaten Abschneiden trug ebenfalls der Vorabend bei, der ebenfalls unter der EM-Konkurrenz litt. Mit Marktanteilen von 2,4 und 2,1 Prozent fuhren auch "Rolling - Das Quiz mit der Münze" und "Buchstaben-Battle" bittere Tiefstwerte ein. Die "Sat.1 Nachrichten" kamen zudem nicht über 670.000 Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Weil noch nicht einmal nachmittags sonderlich viel zu holen war, blieb das "Frühstücksfernsehen" an diesem Donnerstag der einzige Lichtblick für Sat.1. Auf stolze 17,5 Prozent Marktanteil brachte es die Live-Sendung am Morgen. Das waren zehn Prozentpunkte mehr als "Guten Morgen Deutschland" bei RTL. In der Spitze konnte das "Frühstücksfernsehen" sogar die Marke von 30 Prozent beim jungen Publikum knacken.