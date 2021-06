am 21.06.2021 - 08:44 Uhr

Nur zwei EM-Spiele fanden am Sonntag statt - und das auch noch parallel um 18:00 Uhr. Das ZDF entschied sich für die Übertragung der Partie gegen Italien und Wales und konnte damit am Tag nach dem deutschen Erfolg gegen Portugal einen neuen Turnier-Bestwert aufstellen: Durchschnittlich 7,98 Millionne Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung im Zweiten. Das reichte nicht nur für den Tagessieg, sondern war, abgesehen vom Deutschlandspiel am Samstag, die mit Abstand höchste Reichweite eines 18-Uhr-Spiels der laufenden Europameisterschaft.

Zum Vergleich: Der bisherige Rekord hatte bei etwa sechseinhalb Millionen Zuschauern beim Spiel zwischen Dänemark und Finnland gelegen. Sehen lassen können sich auch die Marktanteile, die ebenfalls etwas höher ausfielen als zuletzt um 18 Uhr: Während beim Gesamtpublikum bereits 38,0 Prozent drin waren, erreichte das Spiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,30 Millionen Zuschauern sogar 43,8 Prozent.

Die "heute"-Nachrichten kamen derweil in der Halbzeitpause auf 7,39 Millionen Zuschauer und auch nach dem Spiel war das ZDF mit 6,33 Millionen Zuschauern sowie 29,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch überaus erfolgreich. Die "Tagesschau" war um 20:15 Uhr jedoch noch gefragter als die EM-Nachlesen und zählte alleine im Ersten durchschnittlich 7,52 Millionen Zuschauer, die für herausragende 27,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten.

EM sei Dank war das ZDF indes am Sonntag klarer Marktführer bei Jung und Alt. Doch Erfolge feierten die Mainzer auch abseits des Fußballs, allen voran mit dem "ZDF-Fernsehgarten", der zur Mittagszeit mit 2,05 Millionen Zuschauern und 17,8 Prozent Marktanteil neue Saison-Bestwerte markierte. Zulegen konnte zuvor schon die ARD-Show "Immer wieder sonntags": In dieser Woche schalteten ab kurz nach 10 Uhr im Schnitt 1,46 Millionen Zuschauer ein, sodass der Marktanteil bei 15,5 Prozent lag.