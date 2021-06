Die Reichweiten des Abendspiels bei der diesjährigen Fußball-EM haben sich zwischen 8 und 9 Millionen eingependelt - so war es auch am Montag, als Dänemark mit einem furiosen Sieg gegen Russland doch noch ins Achtelfinale einzog. Die Übertragung im Ersten kam auf 8,67 Millionen Zuschauer und 32,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 40,5 Prozent noch ein ganzes Stück besser, aus diesem Alter sahen 3,01 Millionen Menschen zu. Schon die Vorberichterstattung erreichte mehr als fünfeinhalb Millionen Zuschauer, das hatte 24,8 beim Gesamtpublikum und 31,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum zur Folge.

Das ZDF überzeugte in der Primetime trotz der starken Konkurrenz mit guten Quoten. Möglich gemacht hat das der Krimi "Gegen die Angst", der 4,64 Millionen Zuschauer verzeichnete. Damit waren sehr gute 16,8 Prozent Marktanteil drin. Dass der Erfolg beim jungen Publikum mit nur 6,1 Prozent überschaubar war, ist bei den Gesamtwerten zu verschmerzen. Auch das "heute journal" lag später noch mit 12,0 Prozent und 3,25 Millionen Zuschauern im grünen Bereich. Am späten Abend fiel dann aber auch das ZDF in den einstelligen Bereich.

Im Ersten sorgte derweil auch das 18-Uhr-Spiel für gute Quoten, hier zeigte man die Partie zwischen Österreich und der Ukraine. 6,03 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 29,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 30,5 Prozent gemessen.

Auch am Vorabend hielt das ZDF übrigens gut mit: "SOKO München" verzeichnete in direkter Konkurrenz zum EM-Spiel 2,47 Millionen Zuschauer und 13,8 Prozent Marktanteil. Die "heute"-Nachrichten lagen im Anschluss auf diesem Marktanteils-Niveau. "Wiso" tat sich dann aber schon deutlich schwerer und musste sich mit nur 7,4 Prozent begnügen. Insgesamt landete das ZDF am Montag aber bei einem zufriedenstellenden Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent - nur Das Erste war dank der EM noch erfolgreicher und holte 20,5 Prozent.