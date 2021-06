Beim Blick auf die Quoten vom Donnerstag dürfte sich RTL in seinem Vorhaben bestärkt sehen, demnächst eine weitere Ausgabe von "RTL aktuell" ins Programm zu nehmen. Die jüngste Ausgabe der Nachrichten verzeichnete jedenfalls überraschend den höchsten Marktanteil seit mehr als zehn Jahren: Durchschnittlich 970.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten um 18:45 Uhr ein, sodass der Marktanteil auf herausragende 27,0 Prozent anzog. Der Wert lag rund neun Prozentpunkte über dem Durchschnittswert des laufenden Jahres.

Beim Gesamtpublikum ging "RTL aktuell" mit 3,30 Millionen Zuschauern sowie 17,8 Prozent Marktanteil zudem als meistgesehene RTL-Sendung des Tages hervor. Im Anschluss punktete der Sender darüber hinaus mit seinen Soaps: So verzeichnete "Alles was zählt" überzeugende 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am EM-freien Donnerstag mit einer Million 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 17,8 Prozent Marktanteil den Tagessieg in dieser Gruppe einfuhr. Insgesamt zählte der Dauerbrenner im Schnitt 2,53 Millionen Zuschauer.

In starker Form präsentierte sich im Vorfeld von "RTL aktuell" bereits das Star-Magazin "Exclusiv", das mit 21,8 Prozent Marktanteil ebenfalls so erfolgreich war wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und auch "Punkt 12", dessen Sendezeit ab Juli auf drei Stunden ausgeweitet werden soll, erwies sich zur Mittagszeit mit 15,2 Prozent Marktanteil als voller Erfolg für den Kölner Sender. Einzig "Guten Morgen Deutschland" macht im Magazin-Bereich weiter Probleme und lag auch am Donnerstag wieder mit gerade mal 8,7 Prozent Marktanteil weit hinter dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen", das mit 15,0 Prozent jedoch einen seiner etwas schwächeren Tage erwischte.

Gut schnitt Sat.1 aber auch am Nachmittag ab, wo diverse "Auf Streife"-Formate über drei Stunden hinweg für zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe sorgten. Am Vorabend blieben die Quizshows dagegen einmal mehr blass: So kam "Rolling" mit Ross Antony zunächst nicht über 530.000 Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, ehe "Buchstaben-Battle" mit 3,9 Prozent ebenfalls enttäuschte.