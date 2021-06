Eigentlich befindet sich die "heute-show" gerade in der Sommerpause, doch Lutz van der Horst und Fabian Köster machten am Freitagabend mit einer Spezial-Ausgabe eine Ausnahme - und sorgten damit für schöne Quoten am späten Abend, insbesondere beim jungen Publikum, wo nur die "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mehr Zuschauer erreichten. So verzeichnete die "heute-show spezial" im Schnitt 750.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil lag bei sehr guten 14,5 Prozent und damit weit über den Normalwerten des ZDF.

Insgesamt sorgten 2,67 Millionen Zuschauer für 13,3 Prozent Marktanteil. Nach der "heute-show" ging das Interesse an der Reihe "Heroes - Aus dem Leben von Comedians" kräftig auf 1,10 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil zurück, doch auch dieses Format sprach zunächst vor allem die Jüngeren an. Dort war mit 10,8 Prozent erneut ein zweistelliger Marktanteil drin. Eine weitere Folge des Formats tat sich mit 5,5 Prozent jedoch schon bedeutend schwerer und hielt insgesamt nur noch 590.000 Zuschauer bei der Stange.

Zum Start in den Abend konnte sich das ZDF derweil auf seinen Krimi-Doppelpack verlassen: Während "Der Staatsanwalt" mit 4,93 Millionen Zuschauern und 20,1 Prozent Marktanteil den Tagessieg beim Gesamtpublikum verzeichnete, brachte es "Letzte Spur Berlin" danach noch auf 4,30 Millionen. Dazwischen reihte sich die ARD-Komödie "Zum Glück gibt's Schreiner" ein, die von 4,36 Millionen Zuschauern gesehen wurde und dem Ersten einen hervorragenden Marktanteil von 17,5 Prozent bescherte. Gleichzeitig war der Film auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,1 Prozent überaus gefragt.

3,23 Millionen Zuschauer blieben danach noch für die "Tagesthemen" dran, die damit jedoch das Duell mit dem "heute-journal" verloren. Das ZDF-Magazin erreichte nach den Krimis durchschnittlich 3,71 Millionen Zuschauer und traf zudem auch bei 10,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen einen Nerv. Ein um 21:15 Uhr eingeschobenes "heute-journal spezial" zur tödlichen Messerattacke in Würzburg verzeichnete zuvor sogar 4,61 Millionen Zuschauer.