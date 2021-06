am 30.06.2021 - 09:47 Uhr

Gegen die Fußball-Europameisterschaft geht es fast ein wenig unter, dass seit einigen Tagen auch die Tour de France rollt. Wegen der überlangen Vorberichterstattung zum EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England war die Tour am Dienstag jedoch nicht im Ersten zu sehen. Stattdessen profitierte der Spartensender One, der schon am frühen Nachmittag einstieg und mit seiner Live-Berichterstattung im Schnitt immerhin 260.000 Zuschauer zählte. Der Marktanteil lag bei sehr guten 2,3 Prozent.

One war damit sogar erfolgreicher als Eurosport 1, wo weitere 190.000 Zuschauer die vierte Etappe verfolgten und für 1,8 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachten es beide Sender übrigens auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent - gegenüber dem Tag zuvor konnte sich Eurosport damit um 0,7 Prozentpunkte steigern. Den Spitzenwert fuhr Eurosport übrigens mit dem Sprint-Finish ein, das Senderangaben zufolge 320.000 Fans verfolgten.

Richtig stark unterwegs war am Dienstagnachmittag übrigens ZDFneo, wo zwei "Monk"-Folgen den Marktanteil auf starke 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieben. Der Spartensender war zu diesem Zeitpunkt deutlich erfolgreicher als etwa RTLzwei, wo "Die Reimanns" gegen 15 Uhr gerade mal 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichneten. Aber auch "Hartz und herzlich" sorgte danach mit nur 2,3 Prozent für keinen nennenswerten Erfolg des Privatsenders.

Serien-Klassiker punkteten tagsüber zudem bei Nitro: Hier sorgten "Walker, Texas Ranger", "M.A.S.H." und "Ein Käfig voller Helden" dafür, dass die Marktanteile zwischen 12 und 16 Uhr durchweg bei mehr als zwei Prozent lagen, während RTLplus mit seinen Gerichtsshows am Nachmittag bis zu 450.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte. Bei ProSieben Maxx wiederum trieb die Doku-Reihe "Border Patrol Canada" den Marktanteil zur Mittagszeit sogar auf beachtliche 5,0 Prozent in der Zielgruppe.